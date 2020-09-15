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Dünya Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi Yeni toplantı 17 Eylülde
AVRUPA

NATO'daki Türkiye-Yunanistan toplantısı sona erdi

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi: Yeni toplantı 17 Eylül'de

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de yapılmasının planlandığını bildirdi. MSB'den toplantı sonrası yapılan yeni açıklamada bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
NATO Karargahı
NATO Karargahı

Milli Savunma Bakanlığından, yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'nda bugün yapılan teknik toplantının sona erdiği belirtildi.

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Açıklamada, "Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

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BİR SONRAKİ TOPLANTI 17 EYLÜL'DE

  • MSB, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığını bildirdi.

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