Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi: Yeni toplantı 17 Eylül'de

Milli Savunma Bakanlığından, yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'nda bugün yapılan teknik toplantının sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, "Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.
BİR SONRAKİ TOPLANTI 17 EYLÜL'DE
- MSB, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığını bildirdi.