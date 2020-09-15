Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi: Yeni toplantı 17 Eylül'de

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Sakarya'da uzaktan eğitimde yaşanan internet sıkıntısına mobil eğitim çözümü

Ülkemiz içinde bulunduğu pandemi döneminde öğrenciler evlerinden uzaktan eğitim sistemi ile derslerine devam ediyor. Sakarya'nın kırsal mahallelerinde yaşayan çocuklar internet sıkıntısı yaşıyolardı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu bölgeye mobil eğitim araçları ile hizmet götürüldü. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, "Amacımız, 'eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' düşüncesiyle çocuklarımıza elimizden gelen bütün imkanları sağlayarak uzaktan eğitimi yakın kılmak" dedi.