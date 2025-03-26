NATO'dan Rusya'ya 'Polonya' tehdidi: Tepkimiz yıkıcı olur

"Konu Polonya'yı veya genel olarak NATO topraklarını savunmaya gelince, eğer biri yanlış bir hesabın içine düşüp Polonya'ya veya başka bir müttefike saldırabileceğini düşünürse, bu zinde ittifakın tüm gücüyle karşılık bulacaktır. Tepkimiz yıkıcı olur. Bu, Vladimir Putin ve bize saldırmak isteyen herkes için son derece net olmalıdır"