NATO'dan Rusya'ya 'Polonya' tehdidi: Tepkimiz yıkıcı olur

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Polonya ya da başka bir müttefike saldırısına, ittifakın tüm gücüyle cevap verileceğini söyledi. "Tepkimiz yıkıcı olur." diyen Rutte, "Bu, Vladimir Putin ve bize saldırmak isteyen herkes için son derece net olmalıdır" dedi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Rusya'nın NATO ittifakı için en önemli ve doğrudan bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Rutte, "Rusya bir savaş ekonomisine geçiyor ve bu, silahlı kuvvetlerin inşasına yönelik kapasite ve kabiliyetleri üzerinde büyük etki oluşturacaktır" dedi.
"Tepkimiz yıkıcı olur"
Rutte, "ABD, güçlü bir NATO'ya olan bağlılığını defalarca açıkça ifade etti ve Başkan Trump da bu ayın başlarında Beyaz Saray'da yaptığımız görüşmede bunu yineledi. Ama aynı zamanda Avrupa'nın sorumluluk üstlenmesi gerektiğini de açıkça belirtti" dedi.
"Her türlü senaryoya hazır olmalıyız"
Polonya Başbakanı Tusk, "Polonya ve NATO olarak her türlü senaryoya hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Polonya'nın Avrupa ve NATO'nun güvenliği için bir ön koşul olduğunu ifade eden Tusk, "Polonya, AB'nin sınırı olan doğu sınırını güvence altına alma sorumluluğunu tamamen üstlenmiş durumda" dedi.