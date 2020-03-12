Dünya NBA koronavirüse yakalandı Lig süresiz olarak askıya alındı
AMERİKA

NBA koronavirüse yakalandı: Lig süresiz olarak askıya alındı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı. Yapılan açıklamada virüs taşıyan basketbolcunun maç anında sahada olmadığı belirtilirken, söz konusu maç da iptal edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

Maç öncesi test sonucu açıklandı

İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.

Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.

Tom Hanks ve eşi de koronavirüse yakalandı

Tom Hanks ve eşi
  • Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. Hanks ve eşi Wilson, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.

Tom Hanks'in yaptığı sosyal medya paylaşımı:
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