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Netanyahu BAE Veliaht Prensi Bin Zayed ile görüşecek

İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile görüşme kararı aldıklarını açıkladı. Netanyahu Bin Zayed'in kendisini BAE'ye davet ettiğini ve yakında bir araya geleceklerini belirtti.

Haber Merkezi AA
Dünya
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir araya gelecek.

İki ülke arasında atılan normalleşme adımlarının ardından Netanyahu BAE'den bir davet aldı.

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NETANYAHU BAE'YE GİDECEK

Bin Zayed'in de kendisini BAE'ye davet ettiğini ve "yakında" bir araya gelme konusunda sözleştiklerini dile getiren Netanyahu, "Ama öncesinde BAE'den bir heyet İsrail'e gelecek ve buradan da bir heyet oraya (Abu Dabi) gidecek." ifadelerini kullandı.

Yerel basına konuşan İsrailli yetkililer, gelecek hafta BAE'den üst düzey bir heyetin İsrail'e geleceğini dile getirdi.

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