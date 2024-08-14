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Dünya

Netanyahu büyük tehdit: Dünya savaşı istiyor

İsrailli Haaretz gazetesi, Başbakan Netanyahu'nun dünya için büyük bir tehdit olduğunu yazdı. Haberde, 40 bin sivili katleden Gazze kasabı Netanyahu'nun dünya savaşı istediği için ateşkese yanaşmadığı vurgulandı. Netanyahu’nun vekil güç olarak gördüğü ABD ile çıkarlarına uyacak planlar yaptığı kaydedildi.

04:00 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:33 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Biden, Netanyahu.
Biden, Netanyahu.

Gazze’de 40 bin kişinin ölümünün müsebbibi olan Başbakan Binyamin Netanyahu, yaşanan bölgesel gerilimin dünya savaşına dönüşmesi için mesai harcıyor. İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre Netanyahu, küresel çapta bir savaşın hem kendi ülkesinin hem de ABD’nin çıkarına olduğunu düşünerek politikalarını ona göre şekillendiriyor. “Netanyahu Dünya Savaşı İstiyor” başlıklı yazıda, İsrail liderinin küresel güvenlik için açık bir tehdit olduğunun altı çizildi.

ABD HER KOŞULDA İSRAİL’İ DESTEKLER

Haberde ABD’nin İsrail’i destekleme amacının kendi çıkarları doğrultusunda olduğu, bu yüzden desteğin İsrail ne yaparsa yapsın artacağına vurgu yapıldı. Netanyahu’nun “İsrail ABD’ye müteşekkir olmamalı, ABD İsrail’e müteşekkir olmalı” düşüncesinde olduğu belirtilirken, Gazze Kasabı’nın iki ülkenin küresel bir savaşta kazanan taraf olacağını düşündüğü kaydedildi.

PEARL HARBOR BENZETMESİ

Yazıda Netanyahu’nun kendini “Özgür dünyanın lideri” olarak gördüğü, ve dünya için belirlenecek rotayı kendinin belirleyeceğini düşündüğü ifade edildi. Geçtiğimiz hafta TIME dergisine verdiği bir röportajda, Netanyahu’nun 7 Ekim saldırılarını İsrail’in Pearl Harbor'ı olarak nitelediği hatırlatılan çalışmada, İsrail liderinin yaşananlar sonucu dünya savaşı açma yetkisine sahip olduğunu düşündüğü ifade edildi. 1945 yılında Japonya ABD’nin Pearl Harbor hava üssüne saldırmış, bu olay sonrası ABD 2. Dünya Savaşı’na dahil olmuş ve Hiroşima ile Nagazaki’yi atom bombasıyla vurmuştu.

ABD'Yİ VEKİL GÜÇ OLARAK GÖRÜYOR

Analizde Netanyahu’nun ABD’yi İsrail’in vekili olarak gördüğü ve İran’daki nükleer tesisleri bombalamakla yükümlü olduğunu düşündüğü belirtildi. Netanyahu’nun İsmail Heniyye'yi ve Fuad Şükr'yü kasıtlı olarak öldürttüğü vurgulanırken, bunun amacının başta bölgesel, akabinde küresel bir savaşın fitilini ateşlemek olduğuna dikkat çekildi. Netanyahu’nun küresel bir savaş çıkarmak için Gazze’deki savaşı uzattığı, bu kapsamda ABD’yi ve Batı devletlerini yönlendirdiği kaydedildi.



#Soykırım
#Netanyahu
#İsrail
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