Netanyahu: Gazze'ye saldırılar devam edecek

Koltuğunu kaybetmemek için bölgeyi ateşe attığı belirtilen Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda, gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

Filistinli direniş örgütü Hamas’ın üst düzey isimlerine her yerde ulaşabileceklerini savunan Netanyahu, "Henüz bitmedi. Şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

DÜNYA İsrailli Büyükelçi: Filistin ile ateşkese hazırız

Ne olmuştu?

Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

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Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere 127 Filistinli şehit oldu.

OYNAT 09:03 Gazze'de yaşayan Assar: Arap ülkeleri ya İsrail'i savunuyor ya da susuyor İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırıları artarken, dünyadan izole edilen Gazze'de yaşayan Mustafa Assar yenisafak.com 'dan Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Editör Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Havadan ve karadan saldırı altında olduklarını söyleyen Assar, Arap ülkelerinin İsrail'den yana taraf aldıklarını ya da sustuklarını belireterek 'Türkiye'nin yaptıklarını asla unutmayacağız. Ülkemizi sonuna kadar koruyacağız. Bizim için dua edin. Her an bombardıman yapılıyor. Az önce yakınlarımıza füze düştü. Onlardan değil yakınlarımı kaybetmekten korkuyorum' diye konuştu.









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