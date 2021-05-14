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Dünya Netanyahu Gazzeye saldırılar devam edecek
ORTADOĞU

Netanyahu: Gazze'ye saldırılar devam edecek

İşgalci kuvvetlerin Filistin topraklarını hedef alan hukuk tanımaz saldırılarına ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "daha bitmedi" diyerek abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdüreceklerini belirtti.

Haber Merkezi AA
Netanyahu: Gazzeye saldırılar devam edecek
Binyamin Netanyahu

Koltuğunu kaybetmemek için bölgeyi ateşe attığı belirtilen Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda, gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

Filistinli direniş örgütü Hamas’ın üst düzey isimlerine her yerde ulaşabileceklerini savunan Netanyahu, "Henüz bitmedi. Şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere 127 Filistinli şehit oldu.

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İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırıları artarken, dünyadan izole edilen Gazze'de yaşayan Mustafa Assar yenisafak.com'dan Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Editör Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Havadan ve karadan saldırı altında olduklarını söyleyen Assar, Arap ülkelerinin İsrail'den yana taraf aldıklarını ya da sustuklarını belireterek 'Türkiye'nin yaptıklarını asla unutmayacağız. Ülkemizi sonuna kadar koruyacağız. Bizim için dua edin. Her an bombardıman yapılıyor. Az önce yakınlarımıza füze düştü. Onlardan değil yakınlarımı kaybetmekten korkuyorum' diye konuştu.

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze Şeridi'ne askeri destek çağrısı yaptı.

Öte yandan kalabalıktan yükselen seslerde, 'Allah aşkına haydi Türkiye' sözleri de dikkat çekti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.
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