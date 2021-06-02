Dünya Netanyahu karşıtları anlaştı İsrailde hükümet kuruluyor
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Netanyahu karşıtları anlaştı: İsrail'de hükümet kuruluyor

İsrail’de Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi (Ra’am), Yesh Atid Partisi ile Binyamin Netanyahu karşıtı koalisyon hükümeti kurmayı kabul ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Netanyahu karşıtları anlaştı: İsrailde hükümet kuruluyor
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İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ra'am Partisi, merkezdeki Gelecek Var Partisi (Yesh Atid) lideri Yair Lapid'in yürüttüğü koalisyona katılacaklarını açıkladı.

Böylece, İsrail'de 12 yıldır başbakanlık yapan Binyamin Netanyahu'nun olmadığı bir hükümetin kurulma olasılığı güçlendi.

İsrail'de seçim maratonu

İsrail’de 23 Mart’ta düzenlenen erken genel seçimde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Cumhurbaşkanı Rivlin, ilk önce Başbakan Benjamin Netanyahu'yu koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevi muhalefet lideri Yair Lapid’e verildi.

Ülkede son iki yıl içinde 4’üncü kez erken genel seçime gidildi.

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