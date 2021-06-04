Dünya Netanyahu koltuğunu korumak için düğmeye bastı Meclis içi darbe ve suikast tehdidi
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Netanyahu koltuğunu korumak için düğmeye bastı: Meclis içi darbe ve suikast tehdidi

İsrail’de 12 yıllık Netanyahu iktidarına son verecek sekiz partili koalisyona engellemeye yönelik girişimler başladı. Netanyahu, oylamada kendisine karşı kurulan koalisyonun güven oyu almasını sağlayacak çoğunluğa ulaşmasını engellemek amacıyla meclis içi darbeyi gündemine aldı. Öte yandan sekizli koalisyonda yer alan ve “ihanetle” suçlanan sağcı siyasilere ölüm tehditleri yağıyor.

Dış Haberler Yeni Şafak
​Netanyahu koltuğunu korumak için düğmeye bastı: Meclis içi darbe ve suikast tehdidi
Aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ile Yair Lapid liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde 8 parti yer alacak.

İsrail’de 12 yıldır iktidarı elinde tutan Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu dönemine son verecek sekizli koalisyonun kurulduğuna yönelik açıklama ülke siyasetini karıştırdı. Netanyahu, 14 Haziran’a kadar güven oyu alıp yemin etmesi gereken sekizli koalisyonu Meclis içi darbeyle engellemek için düğmeye bastı. Öte yandan geçen haftaya kadar Netanyahu’nun müttefiği olan ve ani bir kararla taraf değiştiren aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett’e ve Gelecek Var lideri Yair Lapid’e sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri yağmaya başladı. Bennett’e, 1995 yılında aşırı sağcı bir Yahudi’nin düzenlediği suikastle öldürülen eski İsrail Başbakanı İzak Rabin göndermesi yapıldı.

Netanyahu
Netanyahu

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AÇIK HEDEF ALDI

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, muhalefetin yeni hükümet kurmak için anlaşması sonrası ilk açıklamasını yaptı. Netanyahu, “tehlikeli sol hükümet” diye nitelediği sekizli koalisyona karşı, “Tüm sağ Knesset (İsrail devletinin yasama organı) üyeleri karşı çıkmalı” sözleriyle adeta meclis içi darbe girişimi çağrısında bulundu. Netanyahu, kendisine destek veren müttefikleri, Ultra-Ortodoks Yahudileri temsilen eden Şas ile Birleşik Tevrat Partisi’nin önemli isimlerinin yanı sıra Meclis Başkanı Yariv Levin’i acil toplantıya çağırdı.

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MECLİS BAŞKANINI KULLANACAK

Netanyahu karşıtlarının önündeki başlıca engelin ise Meclis Başkanı Levin olarak gösteriliyor. Yerel basında çıkan haberlerde, Levin’in özellikle aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Yamina milletvekillerinin üzerindeki baskıyı artırmak için güven oylamasının 14 Haziran’a kadar Meclis Genel Kurulu’na getirilmesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. İsrail’de hükümeti kurabilmek için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekiline ulaşmak gerekiyor. Kurulan sekiz partili yeni koalisyon 62 vekille bu kriteri karşılıyor ancak Yamina Partisi milletvekili Nir Orbach Lapid ile yapıalacak koalisyona güven oyu vermeyeceğini açıkladı. Netanyahu’nun koalisyonda bulunan sağcı partilerden bir milletvekili kendi tarafına çekmesi halinde, hükümetin güvenoyu alması mümkün olmayacak.

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İZAK RABİN’Lİ GÖNDERME

  • İsrail medyasındaki haberlere göre eski İsrail Başbakanı İzak Rabin’i uğradığı suikastten hemen önce Filistin kefiyesiyle gösteren fotoğrafın bir benzeri, sosyal medya mecralarında “Yalancı” başlığıyla Naftali Bennett için de kullanılmaya başlandı. Paylaşımın ardından İsrail emniyeti soruşturma başlatırken, Bennett’in koruma sayısı da artırıldı. Filistin’le 1993’te Oslo Anlaşmasına imza atan İzak Rabin 4 Kasım 1995’te aşırı sağcı bir Yahudi’nin işlediği suikastle öldürülmüştü.

İHANETLE SUÇLANIYORLAR

Bennet dışında, Yamina Partisi’nin aşırı sağcı iki numarası Ayelet Sheked, Yeni Umut Partisi lideri Gideon Saar’ın ve koalisyonu kurma görevi verilen Yair Lapid’in ölüm tehditleri aldığı ve evlerinin önünde aşırı sağcı gruplar tarafından gösteriler düzenlendiği de belirtildi. Göstericilerin, koalisyonda bulunan İsrailli siyasileri ve ailelerini, sağ siyasetin ilkelerine ihanet ettikleri yönünde sloganlar attığı kaydedildi.

Koalisyonda 8 parti yer alacak

  • Aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ile Yair Lapid liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde 8 parti yer alacak. İsrail siyasetinin, sağ, merkez, sol ve Arap uçlarını biraraya getiren koalisyonda, sağcı (Yamina, Yisrael Beytenu, Yeni Umut) merkez (Yesh Atid, Mavi ve Beyaz), sol (İşçi Partisi, Meretz) ve Birleşik Arap Listesi (Ra’am) bulunuyor. Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclis’te güven oyu alırsa, İsrail’de Mart 2009’dan bu yana başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu dönemi bitecek. Kurulacak koalisyonla ilk kez Filistinlileri temsil eden bir parti İsrail’de hükümete katılacak. Koalisyonda ilk başbakanlık görevini Bennett’in alması bekleniyor.

Aşırı sağcı siyasi lider Bennett, suikaste uğrayan eski İsrail Başbakanı Rabin’in fotoğrafıyla tehdit ediliyor.
Aşırı sağcı siyasi lider Bennett, suikaste uğrayan eski İsrail Başbakanı Rabin’in fotoğrafıyla tehdit ediliyor.

Irkçı ve katil Bennett

İsrail’in 49 yaşındaki ırkçı ve siyonist çizgideki müstakbel Başbakanı Naftali Bennett, Filistin karşıtı aşırı sağcı görüşleri ile tanınıyor. İsrail ordusunda eski bir komando olan Bennett, “Ben birçok Arap’ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum” ifadesinin de sahibi. Sıfırdan kurduğu teknoloji firmasıyla dolar milyoneri haline gelen İsrailli siyasetçi, kariyeri boyunca aşırı sağcı seçmene hitap etti. Bennett’e oy veren kitlenin büyük çoğunluğu ise işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı yerleşim birimleri. Bennett’in kurulacak Filistin devletine karşı olduğu ve Filistin topraklarının ilhakını savunduğu biliniyor.

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