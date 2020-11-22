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Dünya Netanyahudan Bidena dolaylı İran mesajı Nükleer anlaşmaya geri dönmeyin
ORTADOĞU

Netanyahu'dan Biden'a dolaylı İran mesajı: Nükleer anlaşmaya geri dönmeyin

Netanyahu'dan Biden'a dolaylı İran mesajı: Nükleer anlaşmaya geri dönmeyin

İsrail Başbakanı Netanyahu, P5 1 ülkeleri ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmemesi çağrısı yaptı. Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinmesine ve nükleer anlaşmaya karşı olmaları nedeniyle birçok Arap ülkesinin İsrail'e yaklaşımını temelden değiştirdiğini sözlerine ekledi.

Haber Merkezi AA
Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in ilk başbakanı Ben Gurion'u anma töreninde yaptığı konuşmada, isim vermeden resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı olan Joe Biden'a İran ile varılan nükleer anlaşma konusunda dolaylı mesaj gönderdi.

  • P5 1 ülkeleriyle imzalanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de çekildiği nükleer anlaşmaya değinen Netanyahu, "Bir önceki (İran ile yapılan) nükleer anlaşmaya geri dönüş olamaz. İran'ın nükleer silah geliştirmemesini sağlamak için tavizsiz politikaya bağlı kalmalıyız." ifadesini kullandı.

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Enver Sedat yönetimindeki Mısır'ın İsrail ile Camp David Barış Anlaşması'nın imzalamasının üzerinden 41 yıl geçti. Beyaz Saray, uzun yıllar sonra bu kez İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in imzaladığı barış anlaşmasına ev sahipliği yaptı. İsrail ile barış anlaşması imzalamak isteyen Arap ülkelerinin sayısı bunlarla sınırlı değil. Peki Arap ülkeleri, İsrail'e nasıl teslim oldu? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Camp David'den normalleşme anlaşmasına kadar gelinen süreci Çatışma Hattı'nda anlattı:


Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinmesine ve nükleer anlaşmaya karşı olmaları nedeniyle birçok Arap ülkesinin İsrail'e yaklaşımını temelden değiştirdiğini sözlerine ekledi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015'te P5 1 ülkeleri ile İran arasında nükleer anlaşma imzalanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de söz konusu anlaşmadan çekilmişti.

Biden'ın başkanlık koltuğuna oturması halinde İran ile varılan nükleer anlaşmaya yeniden dönebileceği ifade ediliyor.

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