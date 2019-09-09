Netanyahu: İran'ın nükleer programı ile ilgili gizli bölgeleri ifşa ettik Netanyahu'dan İran iddiası: Nükleer programın gizli bölgelerini ifşa ettik İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş programında İran’ın nükleer programı ile ilgili gizli bölgelerinin İsrail tarafından deşifre olduğunu savundu. Ulusa sesleniş programında tesisin uydu görüntülerini paylaşan Netanyahu, İsrail istihbaratı tarafından keşfedilen on binlerce sayfalık nükleer arşivin de ellerinde bulunduğunu iddia etti.

Haber Merkezi 09 Eylül 2019, 19:43 Son Güncelleme: 09 Eylül 2019, 19:49 DHA