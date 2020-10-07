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Dünya Netanyahunun eşine karantina tepkisi Evine kuaför çağırmış
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Netanyahu'nun eşine karantina tepkisi: Evine kuaför çağırmış!

Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun Başbakanlık konutuna kuaför çağırarak karantina kurallarını çiğnediği öğrenildi. İsrail'de karantina kapsamında uygulanan kurallar çerçevesinde vatandaşların evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşmaları yasaklanmıştı.

Haber Merkezi AA
Sara ve Bünyamin Netanyahu.
Sara ve Bünyamin Netanyahu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun Başbakanlık konutuna kuaför çağırarak karantina kurallarını çiğnediği öğrenildi.

Yediot Ahronot gazetesi Sara Netanyahu'nun geçen hafta saçını yaptırmak için Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutuna bir kuaför getirttiğini yazdı.

Netanyahu'nun eşinin böylece 18 Eylül'de uygulanmaya başlanan karantina gereğince "zorunlu nedenler dışında bir kişinin başkasının evini ziyaret etmemesi" kuralını çiğnediği ifade edildi.

İsrail'de Kovid-19 ile mücadele için 18 Eylül'de başlayan uygulamalar kapsamında işletmeler kapatılmış, karantina kapsamında berber ve kuaförlerin de aralarında bulunduğu birçok işletme kapatılmış, halkın evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşması yasaklanmıştı.

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