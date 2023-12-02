Netanyahu'nun evinin önünde gösteri: İstifa çağrısı yapan altı kişi gözaltına alındı

Uydurulmuş Tevrat’ı referans göstererek Filistin’de soykırım yapan çocuk katili Netanyahu, vahşette her gün kendi rekorunu kırarken, yandaşları da ondan geri kalmıyor. Terör devletinin bakanları, milletvekilleri, hahamlar ve hatta doktorlar ‘daha fazla kan’, ‘daha fazla vahşet’ isterken, bazı İsrail vatandaşları Netanyahu’ya sert tepki gösterdi, “Cehenneme git!” diye seslendi.