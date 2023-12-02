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Dünya

Netanyahu'nun evinin önünde gösteri: İstifa çağrısı yapan altı kişi gözaltına alındı

Geçen hafta da eli kanlı Netanyahu'nun istifa etmesi için protestolar düzenleyen İsrailliler yine sokaklara döküldü. İsrail polisinin, katil Binyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle evinin önünde gösteri düzenleyenlerden altı kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

20:09 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 20:20 - 2/12/2023 Cumartesi
AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kendisini protesto eden altı kişiyi gözaltına aldırdı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kendisini protesto eden altı kişiyi gözaltına aldırdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evinin önünde gösteri düzenlendiği belirtildi.

Haberde, göstericilerden 6'sının kamu düzenini ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Yediot Ahranot gazetesinin haberinde ise, Netanyahu'nun görevinden istifa etmesi talebiyle gösteri düzenlendiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Kayserya'da bu gece
"Netanyahu'nun Gazze'deki başarısızlığını"
protesto amacıyla gösteri düzenleneceği belirtildi.

Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde, geçen hafta da istifa etmesi çağrısıyla gösteriler düzenlenmişti.


#İsrail
#Netanyahu
#Tel Aviv
37 dakika önce
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