Netanyahu'nun favori Haham'ından tecavüz fetvası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Haham Meir Mezuz, İsrail askerlerinin Filistinli tutuklulara yönelik cinsel istismar suçlarını meşrulaştırdı. İsrail yayın kurulu (KAN), Haham Mezuz'un işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Sdei Teman hapishanesinde Filistinli tutuklulara cinsel istismarda bulunan İsrail askerlerini kutsadığı görüntüleri yayınladı. Mezuz, videoda yüzlerini gizleyen kişilerin başlarına dokunarak, "Tamamen beraat edeceksiniz. Siz ne yaptınız? Düşmanı darbettiniz. E, bunda ne var? Başka bir ülkede olsaydı ödüllendirilirdiniz" diyerek askerlere adeta fetva verdi. Filistinli tutukluları yalan söylemekle itham eden Haham, bir esirin "yalan söylediğine dair bir doktordan görüş aldığı" iddiasında bulundu.