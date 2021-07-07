Dünya Netanyahunun hükümet öfkesi Görevini devreden İsrail Cumhurbaşkanı Rivlini alkışlamadı
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Netanyahu'nun 'hükümet' öfkesi: Görevini devreden İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'i alkışlamadı

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, görevini Isaac Herzog'a devretti. Söz konusu gelişme için düzenlenen törende eski İsrail Başbakanı ve yeni muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun Rivlin'i alkışlamaması gündem oldu. Rivlin geçtiğimiz günlerde hükümet kurma görevini muhalefet kanadına vermiş ve Netanyahu 12 yıl sonra başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

Haber Merkezi İHA
Netanyahunun hükümet öfkesi: Görevini devreden İsrail Cumhurbaşkanı Rivlini alkışlamadı
Netanyahu (sağdan üçüncü), görevini devreden İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin için düzenlenen törende keyifsiz bir görüntü sergiledi.

İsrail’de haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Isaac Herzog için İsrail Parlamentosunda (Knesset) yemin töreni düzenlendi.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Chaim Herzog’un oğlu, ülkenin 11. Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Yemin törenine Herzog’un görevi devraldığı eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Knesset Sözcüsü Mickey Levy de katıldı.

Netanyahu alkışlamadı

Görevini Herzog’a devreden Rivlin, 2014 yılından bu yana oturduğu koltuğa yaptığı konuşma ile veda ederken, Rivlin’i konuşmasının sonunda tüm Knesset üyeleri ayağa kalkarak 1 dakika boyunca alkışladı.

Eski İsrail Başbakanı ve yeni muhalefet lideri Binyamin Netanyahu’nun ise Rivlin’i alkışlamadığı görüldü.

Netanyahu'nun 'hükümet' öfkesi: Görevini devreden İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'i alkışlamadı
OYNAT 00:39
Netanyahu'nun 'hükümet' öfkesi: Görevini devreden İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'i alkışlamadı
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, görevini Isaac Herzog'a devretti. Söz konusu gelişme için düzenlenen törende eski İsrail Başbakanı ve yeni muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun Rivlin'i alkışlamaması gündem oldu. Rivlin geçtiğimiz günlerde hükümet kurma görevini muhalefet kanadına vermiş ve Netanyahu 12 yıl sonra başbakanlık görevini kaybetmişti.

Netanyahu'nun Rivlin'e olan öfkesinin nedeni

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, hükümet kurma görevini Başbakan Benyamin Netanyahu’nun en güçlü rakibi Yair Lapid'e vermiş, devamında ise Naftali Bennett önderliğinde koalisyon hükümeti kurularak Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlık görevi sona ermişti.

Uluslararası medyadan İsrail zulmüne aklama
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Uluslararası medyadan İsrail zulmüne aklama

Binlerce kişi Netanyahu'nun gidişini kutladı: Güle güle Bibi
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İsrailliler, 12 yılı aşkın süredir aralıksız başbakanlık yapan Binyamin Netanyahu döneminin sonra ermesini kutladı.
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Binlerce İsrailli, Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyonun Mecliste güven oyu almasının ardından Tel Aviv’deki Rabin Meydanı'nda toplandı.
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İsrail bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık Bu ülke bizim, Netanyahu gitti, Netanyahu hapse sloganları attı.
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Kutlamanın yapıldığı alana Netanyahu’nun fotoğrafı asılı suç bakanı yazılı pankart da asıldı.
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Rabin Meydanı'nda kutlama yapan İsrailliler, daha sonra Tel Aviv’de Habima Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.
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Meydana ulaşan İsrailliler gece geç saatlere kadar burada da kutlamalarına devam etti.
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İsrail’de Gelecek Var lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam Mecliste yapılan oylamada güven oyu almıştı.
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Lapid-Bennett koalisyonunun güven oyu almasıyla Netanyahu 12 yıl aralıksız elinde tuttuğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.
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Binlerce kişi Netanyahu'nun gidişini kutladı: Güle güle Bibi
İsrail'de 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemine son veren koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile binlerce kişi sokaklara dökülerek, Netanyahu'nun gidişini kutladı. Göstericiler ellerinde İsrail bayrakları ile "Güle güle Bibi" yazılı pankartlar taşıdı.

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