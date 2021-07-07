Netanyahu'nun 'hükümet' öfkesi: Görevini devreden İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'i alkışlamadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altyapı ve ulaşımda 81 ile çağ atlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden vatandaşı ev sahibi yaptıklarını ifade ederek, "Altyapı ve ulaşımda İstanbul'dan başlayarak 81 ile çağ atlattık." dedi. Turgut Özal'ın kurduğu TOKİ'yi yeniden yapılandırarak konut üretim merkezi haline getirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "2003-2019 arasında 1 milyon 173 bin binada 11 milyon 320 bin konut üretilmiştir" şeklinde konuştu.