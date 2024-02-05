Netanyahu'nun oğlu: Bütün rehineleri öldürmeliydik

Telegram kanalından açıklama yayınlayan Yair, “Hannibal Protokolü adıyla bilinen bir prosedür var. Gazze sınırında olması gereken uçaklar, sınırda hareket eden her şeyi yok etmeliydi. Bu sayede 256 rehinemiz olmayacaktı. Bombalama gerçekleştirmemeleri, hava kuvvetleriyle ilgili ortada büyük bir sorun olduğunu gösteriyor” şeklinde İsrail ordusunu eleştiren ifadeler kullandı. Netanyahu’nun oğlunun açıklamaları, İsrailli sivillerin olası bir rehin alınma durumunda İsrailli askerler tarafından öldürülmelerini öngören tartışmalı Hannibal Protokolü’nün varlığını doğruladı. Daha önce birçok noktada İsrail ordusunun Hannibal Protokolü’nü uygulayarak İsrailli sivilleri ve bazı ordu mensuplarını öldürdüğü askerlerin ve yetkililerin ifadeleriyle kanıtlanmıştı. İsrail medyasında buna dair çıkan haberler ülkede tartışma yaratmıştı.