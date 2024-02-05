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Dünya

Netanyahu'nun oğlu: Bütün rehineleri öldürmeliydik

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail ordusunu 7 Ekim’de Hannibal Protokolü’nü tam manasıyla uygulamamakla suçlayarak, direnişçiler tarafından esir alınan kişilerin aslında ölmüş olması gerektiğini belirten skandal ifadeler kullandı.

04:00 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:23 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Binyamin Netanyahu ve oğlu Yair Netanyahu.
Binyamin Netanyahu ve oğlu Yair Netanyahu.

Telegram kanalından açıklama yayınlayan Yair, “Hannibal Protokolü adıyla bilinen bir prosedür var. Gazze sınırında olması gereken uçaklar, sınırda hareket eden her şeyi yok etmeliydi. Bu sayede 256 rehinemiz olmayacaktı. Bombalama gerçekleştirmemeleri, hava kuvvetleriyle ilgili ortada büyük bir sorun olduğunu gösteriyor” şeklinde İsrail ordusunu eleştiren ifadeler kullandı. Netanyahu’nun oğlunun açıklamaları, İsrailli sivillerin olası bir rehin alınma durumunda İsrailli askerler tarafından öldürülmelerini öngören tartışmalı Hannibal Protokolü’nün varlığını doğruladı. Daha önce birçok noktada İsrail ordusunun Hannibal Protokolü’nü uygulayarak İsrailli sivilleri ve bazı ordu mensuplarını öldürdüğü askerlerin ve yetkililerin ifadeleriyle kanıtlanmıştı. İsrail medyasında buna dair çıkan haberler ülkede tartışma yaratmıştı.



#Soykırım
#İsrail
#Binyamin Netanyahu
#Yair Netanyahu
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