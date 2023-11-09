Netanyahu'nun sözcüsünde skandal çıkış: Kurgu videoyla Gazze'deki ölümlerin 'yalan olduğunu' savundu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 34. gününde devam ediyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Gazze'deki ölümlerin "kandırmaca" olduğunu iddia etti.
Görüntülerde, sağlık ekiplerinin sedye üzerinde yaralı Filistinli bir kıza müdahale ettiği, sonrasında sahne arkası görüntülerde çekimin bitmesinin ardından küçük kızın film ekibiyle gülümseyerek poz verdiği anlar görülüyor.
Gendelman, Filistinlilerin "kameralar önünde yaralı numarası yaptıklarını" iddia etti.
Lübnanlı yönetmen Mahmud Remzi'nin Lübnan'da çektiği klibin orijinalinde, Gazze'de yaşanan katliamlar sanatsal olarak tasvir ediliyor.
Klipte, Filistin bayrakları taşıyan protestocu bir grup ve sedye üzerinde yaralanmış küçük bir kızın yanı sıra, sanatsal özellik katması açısından keman, konfeti ve balonlar yer alıyor.
Sosyal medya kullanıcıları da dezenformasyonda bulunduğu için Gendelman'ın paylaşımına tepki göstererek video klibin orijinal halini paylaşarak İsrailli sözcüye yanıt verdi.