Netanyahu'nun sözcüsünde skandal çıkış: Kurgu videoyla Gazze'deki ölümlerin 'yalan olduğunu' savundu

Gendelman, bu iddiası için, Lübnanlı bir yönetmenin çektiği ve İsrail'in Filistin'deki kanlı saldırılarını sanatsal görüntülerle tasvir eden ve farkındalık yaratmayı amaçlayan video klibini ve klibin sahne arkası görüntülerini paylaştı.