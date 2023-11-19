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Dünya

Netanyahu'ya 'bebek katili' Herodes benzetmesi: Uluslararası hukuk öldü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, Hristiyan kaynaklarında İsa peygamberin doğuşundan kısa süre sonra Beytüllahm'deki tüm erkek bebeklerin öldürülmesi emrini verdiği anlatılan Yahudi Kralı Herodes'e benzetti. Petro, "Şu anda bir soykırımla karşı karşıyayız. Bu uluslararası hukuk değildir. Uluslararası hukuk öldü." diye konuştu.

22:54 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 22:55 - 19/11/2023 Pazar
AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro', Netanyahu için "çocuk katili" Herodes benzetmesi yaptı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro', Netanyahu için "çocuk katili" Herodes benzetmesi yaptı.

Venezuela ziyareti kapsamında katıldığı "Venezuela Uluslararası Kitap Fuarı"nda (FILVEN) konuşan Petro,
"Uluslararası insan hakları tamamen ayaklar altına alınıyor. Hepimizin gözü önünde deli bir adam var, adı Netanyahu. Tek başına müttefiki ABD'yi bölgeye getirtmeye muktedirdir. Çünkü İsrail'in başkenti yani ABD bankalarının sahibi Kuzey Amerikalılardır."
ifadesini kullandı.

"Hitler'in yaptığının aynısının dillendirmemesi için uluslararası bir dayanışma yapılıyor"

Petro, İngiliz şarkıcı Roger Waters'ın Filistin'in haklarını savunduğu için ülkesinin başkenti Bogota'da hiçbir otel tarafından kabul edilmediğini belirterek,
"Bu demokrasi midir? Uluslararası hak mıdır? Hitler'in Yahudi halkına yaptığının aynısının şu anda dillendirmemesi için uluslararası karşıt bir dayanışma yapılıyor."
dedi.

Netanyahu'ya 'bebek katili' Herodes benzetmesi: Uluslararası hukuk öldü

Filistin halkına yapılan baskılara değinen Cumhurbaşkanı Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Yani şu anda bir soykırımla karşı karşıyayız. Üstelik her gün 'demokrasi demokrasi' diye konuşanların gözü önünde bu olay yaşanılıyor. Tam anlamıyla bir tutarsızlıktır. Sadece insanları, bebekleri değil, pek çok insanı öldürdüklerinin farkında değiller. Bebek katliamı işleniyor. Herodes var mıydı bilmiyorum, Herodes çok güçlüydü ve o topraklarda çocukları öldürüyordu. Bu uluslararası hukuk değildir. Uluslararası hukuk öldü."

Herodes kimdir?

Tarih kaynaklarında "Büyük Hirodes" adıyla da bilinen ve Roma İmparatorluğu tarafından Yahudiye eyaletine atanan Yahudi Kralı Herodes, Matta İncili'ndeki anlatıya göre, Yahudilere liderlik edecek İsa peygamberin doğum haberini aldığında tahtını korumak için Beytüllahm'de iki yaşın altındaki tüm erkek bebeklerin öldürülmesi emrini veren zalim bir lider olarak anılıyor.



#Binyamin Netanyahu
#Kolombiya
#Gustavo Petro
#İsrail
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