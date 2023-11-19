Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro', Netanyahu için "çocuk katili" Herodes benzetmesi yaptı.
"Hitler'in yaptığının aynısının dillendirmemesi için uluslararası bir dayanışma yapılıyor"
Netanyahu'ya 'bebek katili' Herodes benzetmesi: Uluslararası hukuk öldü
Filistin halkına yapılan baskılara değinen Cumhurbaşkanı Petro, şu ifadeleri kullandı:
Herodes kimdir?
Tarih kaynaklarında "Büyük Hirodes" adıyla da bilinen ve Roma İmparatorluğu tarafından Yahudiye eyaletine atanan Yahudi Kralı Herodes, Matta İncili'ndeki anlatıya göre, Yahudilere liderlik edecek İsa peygamberin doğum haberini aldığında tahtını korumak için Beytüllahm'de iki yaşın altındaki tüm erkek bebeklerin öldürülmesi emrini veren zalim bir lider olarak anılıyor.