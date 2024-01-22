Netanyahu'ya kabinesinden 'Gazze' tehdidi: Saldırılar durursa istifa ederim

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılar artarak devam ediyor. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı.