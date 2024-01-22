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Dünya

Netanyahu'ya kabinesinden 'Gazze' tehdidi: Saldırılar durursa istifa ederim

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye yönelik saldırıların durması halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden çekileceğini söyledi. Gvir gibi aşırı sağcı ve Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de partisinin haftalık toplantısında Gazze'ye yönelik saldırıların artırılması çağrısı yaptı.

19:49 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:36 - 22/01/2024 Pazartesi
AA
Netanyahu - Ben-Gvir
Netanyahu - Ben-Gvir

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılar artarak devam ediyor. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı.

Yerinden edilen bölge halkı saldırıların yanı sıra açlıkla mücadele ederken İsrailli aşırı sağcı bakanlar Gazze'ye yönelik saldırıların sürmesini istiyor.

Netanyahu'ya kabinesinden 'Gazze' tehdidi: Saldırılar durursa istifa ederim

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Ben-Gvir, partisinin haftalık olağan toplantısında Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırıların sürmesini isteyen Ben-Gvir,
"Savaşın durdurulmasına karar verilirse bu hükümetin bir parçası olmayacağım."
ifadesini kullandı.

Maliye Bakanı'ndan Gazze'ye saldırıların artırılması çağrısı

Ben-Gvir gibi aşırı sağcı ve Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de partisinin haftalık toplantısında Gazze'ye yönelik saldırıların artırılması çağrısı yaptı.

Smotrich,
"Rehineleri gerçekten eve getirebilmemizin ve burada egemen ve güvenli bir Yahudi devleti olarak varlığımızı sürdürebilmemizin tek yolu budur."
dedi.


#İsrail
#Binyamin Netanyahu
#Ben Gvir
#Gazze
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