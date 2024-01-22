Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılar artarak devam ediyor. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı.
Yerinden edilen bölge halkı saldırıların yanı sıra açlıkla mücadele ederken İsrailli aşırı sağcı bakanlar Gazze'ye yönelik saldırıların sürmesini istiyor.
Netanyahu'ya kabinesinden 'Gazze' tehdidi: Saldırılar durursa istifa ederim
Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Ben-Gvir, partisinin haftalık olağan toplantısında Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Maliye Bakanı'ndan Gazze'ye saldırıların artırılması çağrısı
Ben-Gvir gibi aşırı sağcı ve Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de partisinin haftalık toplantısında Gazze'ye yönelik saldırıların artırılması çağrısı yaptı.