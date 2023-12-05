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Dünya

Netanyahu'ya öfke büyüyor: İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartışınca basına görüntü veremedi

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede konuşmasını elindeki nottan okurken tepkiyle karşılandığını ve ailelerle tartıştığını yazdı. Netanyahu'nun esir yakınlarına, "Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok. Eğer bu bir seçenek olsaydı herhangi birinin bunu reddedeceğini gerçekten hayal edebilen var mı?" ifadesini kullandığı belirtilirken, görüşmeden herhangi bir görüntü paylaşılmadı.

23:14 - 5/12/2023 Salı
AA
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu ile İsrailli esir yakınları arasında tartışma çıktı.
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu ile İsrailli esir yakınları arasında tartışma çıktı.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle görüştü. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Tel Aviv'de yapılan görüşmeden herhangi bir görüntü paylaşmadı.

Öte yandan İsrail basınında çıkan haberlere göre, görüşmede, Netanyahu ile esir yakınları arasında tartışma yaşandığı belirtildi.
Basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun esir yakınlarına,
"Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok. Eğer bu bir seçenek olsaydı herhangi birinin bunu reddedeceğini gerçekten hayal edebilen var mı?"
ifadesini kullandığına yer verildi.
Bu sözlere tepki gösteren esir yakınları ile İsrail Başbakanı arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Netanyahu'nun görüşmedeki konuşmasını elindeki kağıttan okuduğu ve hiçbir soruya cevap vermediği kaydedildi.
Bir esir yakının Netanyahu'ya,
"İsrailli esirlerin evlerine dönmesinin Gazze'ye yönelik saldırılardan daha öncelikli olması gerektiği"
sözleriyle tepki gösterdiği aktarıldı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.


#İsrail
#Binyamin Netanyahu
#Esir takası
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