Netanyahu'ya öfke büyüyor: İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartışınca basına görüntü veremedi

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle görüştü. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Tel Aviv'de yapılan görüşmeden herhangi bir görüntü paylaşmadı.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.