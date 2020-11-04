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Dünya New Jerseyde yaşayan Türkler seçimi değerlendirdi Bidenın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söyledikleri bizi çok kızdırdı
AMERİKA

New Jersey’de yaşayan Türkler seçimi değerlendirdi: Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söyledikleri bizi çok kızdırdı

ABD'nin New Jersey bölgesinde yaşayan Türk seçmenler ABD'deki rekabeti değerlendirdi. Paterson'da kahvehane işleten Koray Doğan “Bu seçimde zannedersem Biden’ın Türkiye aleyhine söylemleri herkesi Trump’a yöneltti’’ ifadelerini kullanırken, restoran sahibi Hülya Kanmaz “Gönlüm Trump’ın kazanmasından yana. İlk başta istemiyorduk ama alıştık. Biden’ın açıklamalarını samimi bulmuyorum’’ dedi.

Haber Merkezi AA
ABD'de oyların sayımı devam ediyor.
ABD'de oyların sayımı devam ediyor.

ABD'de henüz sonuçları açıklanmayan seçim yarışı sürüyor. Ülkede Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerden New Jersey’nin Paterson şehrindeki Türkler, 59. başkanlık seçimi için sandık başına gitti.

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TRUMP'A OY VERDİK

Paterson’ın en işlek caddesi Main Sokak üzerinde kahvehane işleten Koray Doğan, oyunu Cumhuriyetçi aday Donald Trump için kullandığını söyledi.

Doğan ayrıca “Trump’a oyumu verdim.Türkiye ilişkileri için de Trump’ın daha iyi olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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BİDEN'IN SÖYLEMLERİ OYLARI DEĞİŞTİRDİ

Tanıdığı birçok Türk'ün daha önceki seçimlerde Demokratlara oy verdiğini kaydeden Doğan, “Bu seçimde zannedersem Biden’ın Türkiye aleyhine söylemleri herkesi Trump’a yöneltti.’’ değerlendirmesinde bulundu.

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BİDEN'I SAMİMİ BULMADIM

ABD’de 23 senesini dolduran Hülya Kanmaz, bu sene ilk defa oy kullandığını ve seçimini Trump’tan yana yaptığını söyledi.

Paterson şehrinde 9 senedir kendi restoranını işlettiğini belirten Kanmaz, “Gönlüm Trump’ın kazanmasından yana. İlk başta istemiyorduk ama alıştık. Biden’ın açıklamalarını samimi bulmuyorum.’’ dedi.

Kanmaz, bu seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek daha önce hiç oy kullanmayan birçok Türk’ün bu sene sandığa gittiğini gördüğünü kaydetti.

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BİDEN'IN SÖZLERİ BİZİ KIZDIRDI

Doğma büyüme New Jerseyli olduğunu belirten 30 yaşındaki Rasim Coşar, Biden’ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediklerine kızdığı için oyunu Trump’a verdiğini söyledi.

İşçi olduğunu belirten Coşar, "Aslında sendikalı olduğumdan Biden’ın kazanması benim için iyi olurdu. Arkadaşlarım ve ailem bir önceki seçimde oy kullanmamıştık. Ama Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söyledikleri bizi çok kızdırdı ve WhatsApp grubundaki 10 arkadaşımla birlikte Trump’a oy verdik.’’ ifadelerini kullandı.

TÜRK MİLLETİ HAİNLİĞİ UNUTMAZ

20 yıldır ABD’de yaşadığını belirten Süleyman Türkmen de başkanlık seçimlerini kim kazanırsa kazansın Türkiye için bir şey fark etmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Türkmen, Demokrat aday Joe Biden’ın kazanması durumunda Türkiye’ye sert politikalar uygulayabileceğini kaydederek “Aslında daha iyi olur, düşmanımızı dostumuzu açıkça bilmiş oluruz. Türk milleti hainliği hiçbir zaman unutmaz. ABD, FETÖ gibi hainleri, üç-beş ajanı, teröristi kullanarak bizi dizayn etmeye çalışmasın." dedi.

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