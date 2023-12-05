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Dünya

New York Times duyurdu: Hamas İsrail'in nükleer füzelerinin bulunduğu üssü vurdu

New York Times, Hamas'ın İsrail'in nükleer füze programı ile bağlantılı üssünü vurduğunu yazdı. Haberde İsrail'in bunu reddetmesine rağmen nükleer silahlara sahip olduğu konusunda bir mutabakat olduğunun altı çizildi. Üstte 25 ila 50 nükleer kapasiteli Jericho füze rampası bulunduğunu tahmin ettiğini söyledi. Üssün görüntülerini inceleyen Kristensen, savaş başlıklarının büyük olasılıkla üsten uzakta ayrı bir yerde tutulduğunu ve dolayısıyla saldırı sırasında tehdit altında olmadıklarını savundu.

Seren Som
Seren Som
09:47 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Tel Aviv yönetimi şimdiye kadar nükleer silahların varlığını hiçbir zaman kabul etmedi. Ancak İsrailli bazı kaynaklar ve ABD'li yetkililer ile uydu görüntüsü analistleri, ülkenin az sayıda nükleer silaha sahip olduğunu belirtiyor.

Son olarak, ABD merkezli New York Times, 7 Ekim'de Gazze'den fırlatılan bir roketin, nükleer füzelere ev sahipliği yaptığına inanılan bir İsrail askeri üssü vurduğunu yazdı.

Yangına neden oldu

Aynı habere göre, roketin İsrail'in merkezindeki Sdot Micha üssüne çarpması, füze depolama tesislerine ve diğer hassas silahlara yaklaşan bir yangına yol açtı.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen, isabet alan hava üssünde 'büyük olasılıkla 25 ila 50 nükleer başlık taşıma kapasiteli Jericho füze rampası bulunduğunu tahmin ettiğini' söyledi.

Savaş başlıkları büyük olasılıkla üsten uzakta

Üssün görüntülerini inceleyen Kristensen, savaş başlıklarının büyük olasılıkla üsten uzakta ayrı bir yerde tutulduğunu ve dolayısıyla saldırı sırasında tehdit altında olmadıklarını savundu.

Uzmanlara ve gizliliği kaldırılmış ABD hükümet belgelerine göre, İsrail'in Jericho füzeleri nükleer savaş başlığı taşıyacak donanıma sahip.

Resmi açıklama yapılmadı

Saldırıdan sonraki saatlerde çekilen daha fazla uydu görüntüsü, yangının hızla yayıldığını ve İsrail itfaiyecilerinin büyümesini durdurma çabalarını ortaya çıkardı.

İsrailli yetkililer NYT’nin sunduğu cevap hakkını kullanıp herhangi bir yorum yapmaya yanaşmadı.


İsrail propagandası yapan fütürist Harari'den akılalmaz cevap: Nükleer silahlarla kendini savunabilir
İsrail propagandası yapan fütürist Harari'den akılalmaz cevap: Nükleer silahlarla kendini savunabilir

Bebek katili İsrail'in 30 günde 10 binden fazla Filistinli sivili katletmesine ses çıkarmayan Siyonist fütürist Yuval Noah Harari, Japon televizyon kanalı Asahi'ye verdiği röportajda İsrail'in nükleer silahlarını kullanması gerektiğini savundu. Her seferinde özgürlük ve eşitlikten dem vuran Harari, “İsrail şu anda yıllardır içinde bulunduğumuz en büyük tehlike içinde ve aslında tüm bölge yıllardır en büyük tehlike içinde. Teorik olarak nükleer savaştan sadece 24 saat uzakta olabiliriz, çünkü Hizbullah ve diğer İranlı müttefiklerinin saldıracağına dair inandırıcı bir tehdit var. İsrail, 10 binlerce füzeyle saldırabilir. Bu durumda İsrail, nükleer yetenekleri de dahil olmak üzere sahip olduğu tüm silahlarla kendini savunabilir” diyerek Gazze'deki sivillere yaşama hakkını görmezlikten geldi.





#New York Times
#İsrail
#Hamas
#Nükleer Silah
1 saat önce
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