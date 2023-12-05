New York Times duyurdu: Hamas İsrail'in nükleer füzelerinin bulunduğu üssü vurdu

Bebek katili İsrail'in 30 günde 10 binden fazla Filistinli sivili katletmesine ses çıkarmayan Siyonist fütürist Yuval Noah Harari, Japon televizyon kanalı Asahi'ye verdiği röportajda İsrail'in nükleer silahlarını kullanması gerektiğini savundu. Her seferinde özgürlük ve eşitlikten dem vuran Harari, “İsrail şu anda yıllardır içinde bulunduğumuz en büyük tehlike içinde ve aslında tüm bölge yıllardır en büyük tehlike içinde. Teorik olarak nükleer savaştan sadece 24 saat uzakta olabiliriz, çünkü Hizbullah ve diğer İranlı müttefiklerinin saldıracağına dair inandırıcı bir tehdit var. İsrail, 10 binlerce füzeyle saldırabilir. Bu durumda İsrail, nükleer yetenekleri de dahil olmak üzere sahip olduğu tüm silahlarla kendini savunabilir” diyerek Gazze'deki sivillere yaşama hakkını görmezlikten geldi.