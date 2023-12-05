New York Times duyurdu: Hamas İsrail'in nükleer füzelerinin bulunduğu üssü vurdu

Tel Aviv yönetimi şimdiye kadar nükleer silahların varlığını hiçbir zaman kabul etmedi. Ancak İsrailli bazı kaynaklar ve ABD'li yetkililer ile uydu görüntüsü analistleri, ülkenin az sayıda nükleer silaha sahip olduğunu belirtiyor.
Son olarak, ABD merkezli New York Times, 7 Ekim'de Gazze'den fırlatılan bir roketin, nükleer füzelere ev sahipliği yaptığına inanılan bir İsrail askeri üssü vurduğunu yazdı.
Yangına neden oldu
Aynı habere göre, roketin İsrail'in merkezindeki Sdot Micha üssüne çarpması, füze depolama tesislerine ve diğer hassas silahlara yaklaşan bir yangına yol açtı.
Amerikan Bilim Adamları Federasyonu Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen, isabet alan hava üssünde 'büyük olasılıkla 25 ila 50 nükleer başlık taşıma kapasiteli Jericho füze rampası bulunduğunu tahmin ettiğini' söyledi.
Savaş başlıkları büyük olasılıkla üsten uzakta
Üssün görüntülerini inceleyen Kristensen, savaş başlıklarının büyük olasılıkla üsten uzakta ayrı bir yerde tutulduğunu ve dolayısıyla saldırı sırasında tehdit altında olmadıklarını savundu.
Uzmanlara ve gizliliği kaldırılmış ABD hükümet belgelerine göre, İsrail'in Jericho füzeleri nükleer savaş başlığı taşıyacak donanıma sahip.
Resmi açıklama yapılmadı
Saldırıdan sonraki saatlerde çekilen daha fazla uydu görüntüsü, yangının hızla yayıldığını ve İsrail itfaiyecilerinin büyümesini durdurma çabalarını ortaya çıkardı.
İsrailli yetkililer NYT’nin sunduğu cevap hakkını kullanıp herhangi bir yorum yapmaya yanaşmadı.