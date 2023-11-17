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Dünya

New York Times editörü siyonist yalanlara dayanamayarak istifa etti: Artık savaş çığırtkanı yalanlar yok

New York Times'ın pazar ekinin Şiir Editörü Anne Boyer, gazetenin terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin haberlerine, "Artık savaş çığırtkanı yalanlar yok" ifadeleriyle tepki göstererek istifa ettiğini açıkladı.

15:51 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 15:54 - 17/11/2023 Cuma
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Anne Boyer

Anne Boyer

ABD'nin ünlü medya kuruluşlarından New York Times'ın pazar ekinin Şiir Editörü Anne Boyer, kendi kişisel sayfasında yayımladığı istifa mektubunda,
"İsrail'in Gazze halkına yönelik ABD destekli savaşı kimsenin yararına değil."
ifadesini kullandı. İsrail, ABD, Avrupa ve özellikle Yahudi halkı için bu savaşta bir güvenlik olmadığını kaydeden Boyer, "Bu savaş sadece petrol ve silah üreticilerinin ölümcül karlarına hizmet etmektedir." görüşünü paylaştı.

"Kalbimiz bu savaş nedeniyle küçülüyor ve zorlaşıyor"


Boyer istifa mektubunda, "Dünya, geleceğimiz, kalbimiz bu savaş nedeniyle küçülüyor ve zorlaşıyor. Bu sadece füzelerin ve toprak işgalinin savaşı değil. Bu, onlarca yıldır işgale, zorla yerinden edilmelere, mahrumiyete, denetimlere, kuşatmalara, hapislere ve işkencelere direnen Filistin halkına karşı süren bir savaş." ifadelerine yer verdi.



Bazen sanatçılar için protestonun en verimli yolunun "reddetmek" olduğunu vurgulayan Boyer, mektubunu şöyle noktaladı:


  • "Bizi bu mantıksız acılar iklimine alıştırmayı amaçlayan 'makul" tonlar arasında şiir yazamam. Artık iğrenç edebikelamlar yok. Artık sözlerle arıtılan cehennem manzaraları yok. Artık savaş çığırtkanı yalanlar yok. Bu istifa, haber dünyasında şiir büyüklüğünde bir boşluk bırakıyorsa, şu anın gerçek şekli budur."
#New York Times
#İsrail
#Gazze
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