New York Times: Karabağ savaşı Türkiye'nin büyüyen bölgesel gücünü gösterdi

Varılan anlaşmanın ardından Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile zafer kutlamaları yapıldı.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki 28 yıllık Ermenistan işgalini sonlandıran anlaşmayı imzaladı. Anlaşma ABD ve Avrupa basınında da geniş yer buldu.

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TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ

New York Times gazetesinde kaleme alınan bir analizde Türkiye'nin bölgede giderek daha iddialı bir rol oynadığı ve Karabağ savaşında bölgesel bir güç olarak kendini gösterdiği ifade edildi.

AA

Anton Troianovski imzalı analizde Rusya ve Türkiye'nin güç aracıları olarak öne çıktığı belirtildi. Dağlık Karabağ Savaşında Bölgesel Güçlerin Yeniden Düzenlenmesi başlıklı yazıda Rus askerlerinin anlaşmadaki maddeler kapsamında Dağlık Karabağ'da görevlendirilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir jeopolitik zafer olduğu belirtilirken, varılan anlaşmada Türkiye'nin büyüyen bölgesel güç olarak öne çıktığı kaydedildi.

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TÜRKİYE İDDİALI BİR ROLE SAHİP

Yazara göre savaşın sona ermesi, Türkiye, Rusya ve İran arasında sıkışmış değişken bir bölge olan Güney Kafkasya'nın güvenlik haritasının kapsamlı bir şekilde yeniden çizildiğini gösteriyor. Troianovski'ye göre varılan anlaşmanın bölgede giderek daha iddialı hale gelen Türkiye için bölgede önemli bir role sahip.

OYNAT 00:59 Azerbaycan halkı Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa için sokaklara döküldü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutlamak için sokaklara döküldü. Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'nın işgalden temizlenmesini kutlayan vatandaşlar, araçlarla konvoy oluşturarak Bakü sokaklarında tur attı. Bazı vatandaşlar ise Şuşa zaferini Azerbaycan milli marşını okuyarak kutladı. BiP'te paylaş

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