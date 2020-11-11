New York Times: Karabağ savaşı Türkiye'nin büyüyen bölgesel gücünü gösterdi
Dağlık Karabağ'da önceki gün varılan anlaşmanın yankıları sürüyor. Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki 28 yıllık Ermenistan işgalini sonlandıran anlaşmayı imzaladı. Anlaşma dünya basınında geniş yankı bulurken, New York Times gazetesinde kaleme alınan bir analizde Türkiye'nin bölgede giderek daha iddialı bir rol oynadığı ve Karabağ savaşında bölgesel bir güç olarak kendini gösterdiği ifade edildi.
Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki 28 yıllık Ermenistan işgalini sonlandıran anlaşmayı imzaladı. Anlaşma ABD ve Avrupa basınında da geniş yer buldu.
TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ
New York Times gazetesinde kaleme alınan bir analizde Türkiye'nin bölgede giderek daha iddialı bir rol oynadığı ve Karabağ savaşında bölgesel bir güç olarak kendini gösterdiği ifade edildi.
Anton Troianovski imzalı analizde Rusya ve Türkiye'nin güç aracıları olarak öne çıktığı belirtildi. Dağlık Karabağ Savaşında Bölgesel Güçlerin Yeniden Düzenlenmesi başlıklı yazıda Rus askerlerinin anlaşmadaki maddeler kapsamında Dağlık Karabağ'da görevlendirilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir jeopolitik zafer olduğu belirtilirken, varılan anlaşmada Türkiye'nin büyüyen bölgesel güç olarak öne çıktığı kaydedildi.
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TÜRKİYE İDDİALI BİR ROLE SAHİP
Yazara göre savaşın sona ermesi, Türkiye, Rusya ve İran arasında sıkışmış değişken bir bölge olan Güney Kafkasya'nın güvenlik haritasının kapsamlı bir şekilde yeniden çizildiğini gösteriyor. Troianovski'ye göre varılan anlaşmanın bölgede giderek daha iddialı hale gelen Türkiye için bölgede önemli bir role sahip.