New Yorklu imamdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Türkiye'nin değil bütün Müslümanların lideri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti kapsamında Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında konuştu.

ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

New York'ta Erdoğan'ın katıldığı programda kürsüye çıkan Müslüman kanaat önderi Siraj Wahhaj konuşmasında sadece birkaç cümle kurup kürsüden indi.

New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, Erdoğan'ın sadece 80 milyonluk Türkiye'nin değil, bütün Müslümanların lideri olduğunu ifade etti.

Siraj Wahhaj, "83 milyonluk ülkenin liderisiniz. Bu çok büyük bir iş. Ama bence siz tüm Müslüman dünyasının liderisiniz" ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası salondaki katılımcılar alkışlamaya başladı.

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İSLAM DÜŞMANLIĞIYLA MÜCADELE

Erdoğan, gerek sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerekse de bireysel olarak İslam düşmanlığıyla mücadele edildiğini gördüğünü ve bundan da memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sahip olduğunuz bu engin tecrübeyle nefret suçları ve kültürel ırkçılıkla mücadeleye daha fazla katkı vermeniz çok önemlidir. Türkiye olarak biz de uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bu yöndeki çabaların başını çektiklerine işaret eden Erdoğan, "Dinimize ve Müslüman kardeşlerimize yönelen tüm tehditleri ortadan kaldırmaya dair her türlü girişimi destekliyoruz. İslam düşmanlığıyla mücadele konusunun Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm kuruluşların gündeminde tutulması için çaba sarf ediyoruz. Yürüttüğümüz tüm mücadeleye siz Amerikalı Müslüman kardeşlerimizden de güçlü destek ve katkı bekliyoruz." diye konuştu.

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Konferansın açılışında konuşan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eşbaşkanı Halil Mutlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın umut, mazlumun sesi, istikrar ve iç barışın savunucusu, yardımın eli olduğunu söyledi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de