New York'ta okullar koronavirüs salgını nedeniyle bu dönem açılmayacak New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eyalette okulların bu dönem sonuna kadar kapalı kalacağını açıkladı. Vali Cuomo, yaz okulları konusunda ise bu ay sonunda bir karar verileceğini belirtti.

Haber Merkezi 01 Mayıs 2020, 20:51 Son Güncelleme: 01 Mayıs 2020, 20:55 AA