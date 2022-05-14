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AMERİKA

New York'ta silahlı saldırı: En az 10 ölü

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişinin öldüğü açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
New Yorkta silahlı saldırı: En az 10 ölü
ABD'nin Buffalo kentindeki süpermakete silahlı saldırı düzenlendi

Buffalo Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğleden sonra bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi.

"EN AZ 10 ÖLÜ VAR"

Yetkililer, saldırıda en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin kimliği açıklanmadı.

Olayla ilgili açıklama yapan Buffalo Polis Komiseri Joseph Gramaglia, saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini, taktik teçhizat teçhizatı giydiğini ve canlı yayın yaptığını söyledi.

Gramaglia'ya göre 13 kurbandan 11'i Siyah, ikisi Beyaz.

Yetkililer saldırganın daha önce bir manifesto yayımlayıp yayımlamadığını soruşturdukları açıkladı.

SALDIRGAN AŞIRILIK YANLISI

Buffalo Polis Departmanına göre silahlı saldırgan aşırılık yanlısı inanç sahibi. Soruşturmayı yürüten müfettişler, saldırganın ABD'de Güney Carolina kilise tetikçisi Dylan Roof ve Yeni Zelanda'da cami baskını gerçekleştiren Brenton Tarrant hakkında övgü içeren çevrimiçi gönderilerini inceliyor.

YENİ ZELANDA CANİSİ 51 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, 51 kişiyi öldürmüş, 40 kişiyi de yaralamıştı.

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