New York'ta silahlı saldırı: En az 10 ölü

Hayat

Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Süheyl Ünver koleksiyonu zenginleşiyor

Süheyl Ünver’in kızı tarafından bağışlanan ve dijitaleşmeleri devam eden arşivi zenginleşiyor. 236 defter, 35 dosya ile 1 el yazması kitap, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Araştırma Merkezi envanterine kaydedilerek tasnif ve kataloglama işlemleri tamamlandı.