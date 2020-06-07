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Dünya New Yorkta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
AMERİKA

New York'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler nedeniyle pazartesiye kadar süreceği açıklanan sokağa çıkma yasağı, barışçıl protestoların ardından kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
New York'ta Floyd gösterileri 12. gününde de devam ediyor.
New York'ta Floyd gösterileri 12. gününde de devam ediyor.

New York'ta, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler nedeniyle pazartesiye kadar süreceği açıklanan sokağa çıkma yasağı, barışçıl protestoların ardından kaldırıldı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, dün kentteki durumun oldukça iyi olduğunu belirterek, New York'ta sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını kaydetti.

New York'taki gösterilerde çok sayıda mağazanın yağmalanması üzerine Belediye Başkanı Blasio, sokağa çıkma yasağının 8 Haziran'a kadar süreceğini açıklamıştı.

46 yaşındaki George Floyd'un iki hafta önce dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

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