Dünya New Yorkta yaşayan Türk ailenin evi kundaklandı
AMERİKA

New York'ta yaşayan Türk ailenin evi kundaklandı

ABD’nin New York eyaletinde Türk aileye ait araç ile ev kundaklandı. BM toplantıları kapsamında, şehirde bulunan YTB temsilcileri aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Merkezi AA
Kundaklama sonrasında meydana gelen maddi zarar.
Kundaklama sonrasında meydana gelen maddi zarar.

New York'un Long Island bölgesinde yaşayan bir Türk ailenin evi kundaklandı.

Ev sahibi Yunus Karaoğlu, yangının gece 02.30 sularında evin bitişiğindeki araba garajında başladığını söyledi.

Yangının izleri

Kısa sürede alevler etrafı sardı

İtfaiyenin 10 dakikada müdahale etmesine rağmen, garaj ve aracın alevler içinde kaldığını anlatan Karaoğlu, olayda ölen veya yaralanan bulunmadığını belirtti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yetkililerin, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit ettikleri ancak yabancı düşmanlığı veya İslamofobi kaynaklı bir sebep için şu ana kadar herhangi bir delile rastlamadıkları aktarıldı.

Büyükelçiden geçmiş olsun ziyareti

  • Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları kapsamında, New York'ta bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) temsilcileri de Karaoğlu ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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