|
Dünya

Nijer'de askeri darbe: Devrik Cumhurbaşkanı Bazum ev hapsinden kaçmaya çalışırken yakalandı

Nijer’de 26 Temmuz darbesiyle görevden el çektirilip ev hapsine konan Mohamed Bazum’un kaçma girişiminde bulunduğu bildirildi. Bazoum ve ailesinin yabancı bir ülkenin yardımıyla Niamey’den helikopterle Nijerya’ya geçmeyi planladığı ancak başarısız olduğu kaydedildi.

07:54 . 20/10/2023 Cuma
AA
Mohamed Bazum

Mohamed Bazum

YAOUNDE (AA) - Nijer’de 26 Temmuz darbesiyle görevden el çektirilip ev hapsine konan Mohamed Bazum’un kaçma girişiminde bulunduğu bildirildi.


Ulusal televizyondan okunan cumhurbaşkanlığı bildirisinde, Bazoum’un ailesi ile başkent Niamey’den Nijerya’ya kaçmak için girişimde bulunduğu belirtildi.


Açıklamada, Bazoum ve ailesinin yabancı bir ülkenin yardımıyla 19 Ekim 2023 gecesi Niamey’den helikopterle Nijerya’ya geçmeyi planladığı ancak başarısız olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtilen bildiride, Bazum'un şu an nerede olduğu konusunda herhangi bir ayrıntı verilmedi.


Nijer'deki darbe


Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.


Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.







#Abdurrahmane Tchiani
#ev hapsi
#Mohamed Bazum
#Nijer
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Diyanet Cuma Hutbesi 20 Ekim 2023: ‘’Rahmet ve Sekinet Müjdesi: İnşirâh Suresi’’