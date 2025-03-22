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Nijer'de terör saldırısı: 44 kişi hayatını kaybetti

Nijer'de terör saldırısı: 44 kişi hayatını kaybetti

11:5622/03/2025, Cumartesi
AA
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Saldırı nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. (Foto: Arşiv.)
Saldırı nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. (Foto: Arşiv.)

Nijer'in güneybatısında bir camiye düzenlenen saldırıda en az 44 kişi yaşamını yitirdi. Sahel bölgesinde yer alan Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

İçişleri Bakanı Mohamed Toumba, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Kokorou bölgesindeki Fonbita köyünde dün bir camiye düzenlenen terör saldırısında en az 44 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.


Bakan Toumba, 4'ü ağır 13 kişinin de yaralandığı saldırının terör örgütü DEAŞ bağlantılı örgütler tarafından düzenlendiğini kaydetti.


Öte yandan hükümet, saldırı nedeniyle bugünden başlayarak 72 saatlik ulusal yas ilan etti.


Sahel bölgesinde yer alan Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.



#Nijer
#terör
#DEAŞ

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