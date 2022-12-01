Dünya Nijerya ile Çin arasında 60 milyon dolarlık güvenlik anlaşması imzalandı
ASYA

Nijerya ile Çin arasında 60 milyon dolarlık güvenlik anlaşması imzalandı

Nijerya'nın Kogi eyaleti hükümeti, güvenlik sorunlarıyla mücadele için Çin ile 60 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Nijerya ile Çin arasında 60 milyon dolarlık güvenlik anlaşması imzalandı
Arşiv

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor. Ülke çapında ki güvenlik problemleriyle mücadele etmek için Nijerya ile Çin arasında 60 milyon dolarlık güvenlik anlaşması imzalandı.

Kogi Eyaleti Güvenlik Sorumlusu Abdulkareem Siyaka, yaptığı açıklamada, eyalette teröristler ve silahlı çete üyeleriyle mücadelede yüksek teknolojilerin kullanılması için Çin ile 60 milyon dolarlık anlaşma yaptığını belirtti.

Eyalette teknoloji kullanarak güvenlik sağlayacaklarını aktaran Siyaka, "Tüm eyaleti gerçek zamanlı, sanal, sesli ve görsel olarak haritaya koyacağız. Bu şekilde eyalette giren çıkan herkesi takibe alabileceğiz." dedi.

Çin ABD'nin güdümlü füze kruvazörünü uzaklaştırdığını açıkladı
DÜNYA
Çin ABD'nin güdümlü füze kruvazörünü uzaklaştırdığını açıkladı

Pentagon'dan Çin'in askeri gücüne ilişkin rapor
DÜNYA
Pentagon'dan Çin'in askeri gücüne ilişkin rapor
Dağların içinde kendiliğinden oluştu

Dağların içinde kendiliğinden oluştu

Herkes gizli sarayı görmeye gidecek.
Yeni indirim başladı

Yeni indirim başladı

Tarım Kredi Marketler kataloğu yayımladı.
Aslı Baykaldan Kılıçdaroğluna ABDli danışman tepkisi: Kazayla seçimi kazanırsa kapitülasyonları da ilan eder

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimde çok önemli ivme yakaladık.

Çalıların arasından çıktı: Esrarengiz olay yıllar sonra çözüldü.

Uymayanlara bin 152 lira para cezası kesilecek.

​Karadeniz doğal gazını iletecek dağıtım haznesi denizin 2 bin 200 metre derinliğinde sisteme bağlandı.

​Türkiye'nin konuştuğu sahte doktorun babası konuştu.

​Çin ve Rusya'ya ait savaş uçakları görüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.