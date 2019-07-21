Dünya Nijeryada 4 Türk vatandaşı kaçırıldı
AFRİKA

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı

Nijerya'nın İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı. Son yaşanan olay ile birlikte ülkede kaçırılan Türk sayısı 14'e yükseldi

Haber Merkezi AA
Geçtiğimiz günlerde Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine düzenlenen saldırıda 10 Türk gemici kaçırılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine düzenlenen saldırıda 10 Türk gemici kaçırılmıştı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.

Nijerya'nın güneyindeki İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı.

Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Kaçırılan Türk sayısı 14'e yükseldi

  • Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı. Ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
DÜNYA
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
4 Türk vatandaşı kaçırıldı

4 Türk vatandaşı kaçırıldı

​Nijerya'da son bir haftada toplam 14 Türk vatandaşı kaçırıldı.
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