Nijerya'da cezaevine saldırı: 1 kişi öldü 600 mahkum firarda

Belgore, saldırıda ayrıca 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.
Nijeryalı Islah Servisi Sözcüsü Umar Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Islah Teşkilatının Silahlı Birimi ve diğer güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini belirterek cezaevinde sükunetin sağlandığını ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti.
Bölge sakinleri, silahlı kişilerin yaklaşık 40 dakika boyunca ateş açtıklarını ve saldırıda çok sayıda aracın yandığını anlattı.
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Bölge sakinleri, saldırıda çok sayıda mahkumun firar ettiğini belirterek bazılarının ise saldırının ardından gönüllü olarak cezaevine döndüğünü söyledi.
Öte yandan saldırının, Boko Haram üyeleri tarafından, tutuklu örgüt üyelerinin serbest kalması için düzenlendiği iddia ediliyor.