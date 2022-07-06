Dünya Nijeryada cezaevine saldırı 1 kişi öldü 600 mahkum firarda
AFRİKA

Nijerya'da cezaevine saldırı: 1 kişi öldü 600 mahkum firarda

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yakınlarındaki Kuje bölgesindeki bir cezaevine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 900 mahkum firar etti.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada cezaevine saldırı: 1 kişi öldü 600 mahkum firarda
Nijerya'da cezaevine saldırı

İçişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Shuaibu Belgore, yaptığı açıklamada, dün gece Kuje bölgesindeki cezaevine düzenlenen saldırının ardından firar eden 300'den fazla mahkumun yakalandığını belirtti.

Cezaevinde 994 mahkumun bulunduğunu açıklayan Belgore, yaklaşık 600 firari mahkumun arandığını kaydetti.

Belgore, saldırıda ayrıca 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

Nijeryalı Islah Servisi Sözcüsü Umar Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Islah Teşkilatının Silahlı Birimi ve diğer güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini belirterek cezaevinde sükunetin sağlandığını ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Bölge sakinleri, silahlı kişilerin yaklaşık 40 dakika boyunca ateş açtıklarını ve saldırıda çok sayıda aracın yandığını anlattı.

Bölge sakinleri, saldırıda çok sayıda mahkumun firar ettiğini belirterek bazılarının ise saldırının ardından gönüllü olarak cezaevine döndüğünü söyledi.

Öte yandan saldırının, Boko Haram üyeleri tarafından, tutuklu örgüt üyelerinin serbest kalması için düzenlendiği iddia ediliyor.

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Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Mart'ta silahlı kişilerin eyaletin Kaura bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.
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Saldırının ardından bölgedeki güvenlik güçlerinin arama çalışmaları başlattığını aktaran Aruwan, \"Maalesef şimdiye kadar aralarında 2 askerin bulunduğu 34 kişinin cesedine ulaşıldı.\" ifadesini kullandı.
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Aruwan, saldırıda 200 ev, 32 dükkan, 3 araç ve 17 motosikletin kundaklandığı bilgisini paylaştı.
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Eyalette artan şiddet olayları nedeniyle Jema'a ve Kaura bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
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Kaduna eyaletinde 17 Mart'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi kaçırılmıştı.
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