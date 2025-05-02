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Nijerya'da kolera alarmı: 34 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da kolera alarmı: 34 kişi hayatını kaybetti

17:122/05/2025, пятница
DHA
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Nijerya'da kolera salgınında 34 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da kolera salgınında 34 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle bu yıl 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC) Genel Müdürü Dr. Jide Idris, 1307 şüpheli vaka ve 34 ölüm bildirildiğini açıkladı. Abuja'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Idris, temiz suya erişimin sınırlı olduğu ve hijyenin yetersiz kaldığı 3 bin 300'den fazla topluluğun kolera açısından risk altında olduğunu belirtti.

İdris, "Şu anda yüzde 2,6 olan vaka ölüm oranı, hedefimiz olan yüzde 1'den oldukça fazla. Bu kabul edilemez ve önlenebilir bir durumdur." dedi. Ülkede sel riski altındaki bölgelerin temiz su ve yeterli hijyen imkanlarının yetersizliği nedeniyle kolera açısından risk taşıdığını kaydeden İdris, eyalet yetkililerine acil durum hazırlık planlarını devreye sokmaları ve veri gizlememeleri çağrısında bulundu.


"Ulusal acil durum" ilan edilmişti


Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 26 Haziran 2024'te "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Nijerya Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.



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