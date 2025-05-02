Asrın felaketinde yıkılan camiler yeniden inşa edildi

Vatandaşlara katkılarından dolayı teşekkür eden Sert, "Evlerimizi, kamu binalarımızı Allah'a şükür yapıyoruz, yapmaktayız. Maneviyatı yüksek yardımsever insanlar sayesinde camilerimizi de baştan aşağıya tekrar yapıyor ve yeniliyoruz. Allah yardımlarınızı kabul etsin, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.