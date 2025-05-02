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Depremzede muhtar yeni yapılan evleri anlata anlata bitiremedi: Villa gibi ev beklemiyorduk duygularımız anlatılır gibi değil

Depremzede muhtar yeni yapılan evleri anlata anlata bitiremedi: Villa gibi ev beklemiyorduk duygularımız anlatılır gibi değil

13:212/05/2025, Cuma
IHA
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapımına başlanan köy evleriyle ilgili Bulanık Mahalle Muhtarı İbrahim Bozlakoğlu, "Her şey mükemmel oldu, depremde evlerimiz yıkıldığında böyle iki katlı villa gibi bir ev yapılacağını hiç tahmin etmemiştik. Duygularımız anlatılır gibi değil" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık köyünde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeler için inşa edilen köy evlerinin büyük bölümü tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projede yer alan 100 adet 2 katlı betonarme köy evinin 86'sı yapıldı.



Köyde başlatılan kırsal dönüşüm projesiyle hem depreme dayanıklı hem de yöresel mimariye uygun konutlar inşa edildi. Altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak sürerken, kısa sürede eksiklikleri tamamlanması planlanan konutların yakın zamanda hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.



Yeni köy konutlarını villaya benzeten Bulanık Mahalle Muhtarı İbrahim Bozlakoğlu, "6 Şubat depremleri sonrasında hak sahipleri adına yapılan yeni konutlarımız sürüyor. Evler iki katlı olarak yapıldı manzara ve işçilik harika. Vatandaşlar çok beğeniyorlar, biz de memnunuz. Allah razı olsun devletimizden gelip bize yardım etiler. Evlerimiz güzel oldu biz bu kadar çabuk yapılacağından emin değildik ama gördük. Her şey mükemmel oldu, depremde evlerimiz yıkıldığında böyle iki katlı villa gibi bir ev yapılacağını hiç tahmin etmemiştik. Duygularımız anlatılır gibi değil çok memnunuz villa gibi evimiz var. Şu anda 86 konutumuz hazır durumda" dedi.



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