Depremzede muhtar yeni yapılan evleri anlata anlata bitiremedi: Villa gibi ev beklemiyorduk duygularımız anlatılır gibi değil

Yeni köy konutlarını villaya benzeten Bulanık Mahalle Muhtarı İbrahim Bozlakoğlu, "6 Şubat depremleri sonrasında hak sahipleri adına yapılan yeni konutlarımız sürüyor. Evler iki katlı olarak yapıldı manzara ve işçilik harika. Vatandaşlar çok beğeniyorlar, biz de memnunuz. Allah razı olsun devletimizden gelip bize yardım etiler. Evlerimiz güzel oldu biz bu kadar çabuk yapılacağından emin değildik ama gördük. Her şey mükemmel oldu, depremde evlerimiz yıkıldığında böyle iki katlı villa gibi bir ev yapılacağını hiç tahmin etmemiştik. Duygularımız anlatılır gibi değil çok memnunuz villa gibi evimiz var. Şu anda 86 konutumuz hazır durumda" dedi.







