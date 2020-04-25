Nijerya'da silahlı çete üyesi 89 kişi öldürüldü

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, Zamafara eyaletine bağlı Gidan Jaja bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava ve karadan operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Eneche, operasyonlarda 89 çete üyesinin öldürüldüğünü kaydederek, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Operasyonlarda kaçırılan 5 kişinin kurtarıldığı bilgisini veren Eneche, çeteye ait mühimmatın ele geçirilmesinin yanı sıra 322 büyükbaş hayvan, 77 motosiklet ve 9 cep telefonuna el konulduğunu bildirdi.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalandı, 2 binden fazla çete üyesi silah bıraktı.