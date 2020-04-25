Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Nijeryada silahlı çete üyesi 89 kişi öldürüldü
AFRİKA

Nijerya'da silahlı çete üyesi 89 kişi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeybatısında ordunun, çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 89 kişi öldürüldü.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, Zamafara eyaletine bağlı Gidan Jaja bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava ve karadan operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Eneche, operasyonlarda 89 çete üyesinin öldürüldüğünü kaydederek, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Operasyonlarda kaçırılan 5 kişinin kurtarıldığı bilgisini veren Eneche, çeteye ait mühimmatın ele geçirilmesinin yanı sıra 322 büyükbaş hayvan, 77 motosiklet ve 9 cep telefonuna el konulduğunu bildirdi.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalandı, 2 binden fazla çete üyesi silah bıraktı.

Abone Ol Google News
İsyan ettiren muamele!

İsyan ettiren muamele!

​İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Türk eve gönderildi.
Çatı ve duvarları ortaya çıktı

Çatı ve duvarları ortaya çıktı

​45 gün denilmişti bir aydan önce tamamlanacak.
Türkiyeyalnız bırakmadı

Türkiye
yalnız bırakmadı

Bugüne kadar 60 bin vatandaşını getirdi.
Halk<br>sokağa döküldü

Halk
sokağa döküldü

​Koronavirüs protestosunda çok sayıda gözaltı.
10 bin TL<br>ceza yediler

10 bin TL
ceza yediler

​İki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı.
Türkiye'yi umutlandıran düşüş

Türkiye'yi umutlandıran düşüş

​Yeni vaka sayısı 20 gün sonra 3 binin altında.
İyi haberi verdi

İyi haberi verdi

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
İki yüz bini geçti

İki yüz bini geçti

​Dünya genelindeki bilanço ağırlaşıyor.
Koronayı<br>10 günde yendi

Koronayı
10 günde yendi

​90 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu oldu.
Pide kuyruğu!

Pide kuyruğu!

​Sosyal mesafeye uyarak sıraya girdiler.
Ünlü dağda<br>Türk bayrağı

Ünlü dağda
Türk bayrağı

Koronayla mücadelede Türkiye'ye anlamlı destek.
ABD'den getirildiler

ABD'den getirildiler

​7'si çocuk 346 Türk vatandaşı karantinaya alındı.
Dört gün<br>dayanabildi

Dört gün
dayanabildi

Kayıp ilanı vermişti karakola gidip itiraf etti.
11 Mayıs'tan itibaren...

11 Mayıs'tan itibaren...

AVM'lerin açılışına ilişkin açıklama geldi.
Test yapılmadı<br>hayatını kaybetti

Test yapılmadı
hayatını kaybetti

​ABD'li doktorun dört kez reddedildiği ortaya çıktı.
Tarih verdi

Tarih verdi

​Bilim Kurulu üyesi, rakamların ümit verici olduğunu söyledi.
48 aya çıkarıldı

48 aya çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.