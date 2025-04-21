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Nijerya'da silahlı saldırı: Ölü sayısı giderek artıyor

Nijerya'da silahlı saldırı: Ölü sayısı giderek artıyor

14:0521/04/2025, Pazartesi
AA
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Silahlı çeteler de çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.
Silahlı çeteler de çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Nijerya'nın Benue eyaletinde 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Benue Valisi Hyacinth Alia, silahlı kişilerin saldırılar düzenlediği eyaletin Otukpo-Akpa bölgesini ziyaret ederek bilgi aldı.

Alia, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 56'ya çıktığını belirtti.

Eyaletteki her türlü güvensizliğin giderilmesi konusunda daha iyi bir anlaşma yapılacağına dair güvence veren Alia, ayrıca sükunet çağrısında bulunarak halkı "kendi başına harekete geçme isteğine" direnmeye çağırdı.

Alia, saldırıların gerçekleştiği bölgede güvenliğin artırıldığını, ayrıca acil durum hizmetleri ile yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırıldığını kaydetti.

Silahlı kişiler, 15 Nisan'da Benue eyaletine bağlı Otukpo-Akpa bölgesine saldırılar düzenlemişti.

Benue eyaletinde hayvancılıkla meşgul olan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.


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