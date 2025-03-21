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Nijerya'da akaryakıt tankeri faciasında yeni patlaması sonucu ölenlerin sayısı 12'ye çıktı

Nijerya'da akaryakıt tankeri faciasında yeni patlaması sonucu ölenlerin sayısı 12'ye çıktı

15:1221/03/2025, Cuma
AA
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Nijerya'nın Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT), 19 Mart'ta akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

FCT Acil Durum Yönetim Departmanı Genel Müdür Vekili Abdulrahman Mohammed, yaptığı açıklamada, 19 Mart'ta FCT'ye bağlı Nyanyan yakınlarındaki Abuja-Keffi kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye çıktığını belirtti.

'Kapsamlı soruşturma başlatılmalı'

Mohammed, patlamada yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti. Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, tanker patlamasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Nyanyan yakınlarındaki Abuja-Keffi kara yolunda 19 Mart'ta akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 6 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Öte yandan Niger ve Enugu eyaletlerinde ocak ayında 2 akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 114 kişi hayatını kaybetmişti.

#Nijerya
#tanker patlaması
#afrika

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