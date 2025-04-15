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Nijerya'da Lassa ateşi kabusu: Can kaybı hızla yükseliyor

Nijerya'da Lassa ateşi kabusu: Can kaybı hızla yükseliyor

23:4615/04/2025, Salı
AA
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Lassa ateşi Nijerya'da can almaya devam ediyor.
Lassa ateşi Nijerya'da can almaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle yaşanan can kaybı yükseliyor. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, son bir haftada beş kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 127'ye yükseldiği belirtildi.

Nijerya'da hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 127'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, son bir haftada ülkenin 6 eyaletinde 14 yeni Lassa ateşi vakası görüldüğü, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede ocaktan bu yana toplam 674 Lassa ateşi vakasının görüldüğü, salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 127'ye yükseldiği kaydedildi.

Lassa ateşi nedeniyle ölümlerin, yüzde 18,8'lik bir vaka ölüm oranına ulaştığı ve bu oranın 2024'ün aynı döneminde kaydedilen yüzde 18,5'e göre hafif bir artış gösterdiği bildirildi.

Salgın nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.



#Lassa ateşi
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