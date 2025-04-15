Nijerya'da Lassa ateşi kabusu: Can kaybı hızla yükseliyor

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, son bir haftada ülkenin 6 eyaletinde 14 yeni Lassa ateşi vakası görüldüğü, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lassa ateşi nedeniyle ölümlerin, yüzde 18,8'lik bir vaka ölüm oranına ulaştığı ve bu oranın 2024'ün aynı döneminde kaydedilen yüzde 18,5'e göre hafif bir artış gösterdiği bildirildi.