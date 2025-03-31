Nijerya'da 'Lassa' paniği: Üç ayda 100'den fazla kişiyi öldürdü

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede salgının ocak-mart aylarında ülkenin 33 eyaletine yayıldığını belirtti.

Ülke genelinde 20'den fazla sağlık çalışanının virüse yakalandığını aktaran İdris, tedavi merkezlerinin personel sıkıntısı çektiğini ifade etti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.