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Nijerya'da 'Lassa' paniği: Üç ayda 100'den fazla kişiyi öldürdü

Nijerya'da 'Lassa' paniği: Üç ayda 100'den fazla kişiyi öldürdü

20:5231/03/2025, Pazartesi
AA
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Fare dışkısından bulaşan Lassa virüsü her yıl yüzlerce can alıyor.
Fare dışkısından bulaşan Lassa virüsü her yıl yüzlerce can alıyor.

Nijerya'da yılın ilk çeyreğinde Lassa ateşi hastalığı nedeniyle 118 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, 645 kişide Lassa ateşi vakasının tespit edildiğini, salgın nedeniyle 118 kişinin öldüğünü kaydetti. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede salgının ocak-mart aylarında ülkenin 33 eyaletine yayıldığını belirtti.

İdris, söz konusu aylarda 645 kişide Lassa ateşi vakasının tespit edildiğini, salgın nedeniyle 118 kişinin öldüğünü kaydetti.

Ülke genelinde 20'den fazla sağlık çalışanının virüse yakalandığını aktaran İdris, tedavi merkezlerinin personel sıkıntısı çektiğini ifade etti.

Aynı salgın geçen yıl 190 kişiyi hayattan koparmıştı

Salgın nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nasıl bulaşıyor?

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.



#Nijerya
#Lassa Ateşi
#Virüs
#Hastalık

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