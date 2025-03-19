Nijerya'da bir haftada 28 Lassa ateşi vakası tespit edildi.

Son bir haftada ülkenin 7 eyaletinde 28 kişide Lassa ateşi tespit edildiği ve salgın nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ayrıca, ocak ayından bu yana Lassa ateşi vakasının 563'e yükseldiği, bu tarihten itibaren yaşamını yitirenlerin sayısının ise 103'ü bulduğu kaydedildi.