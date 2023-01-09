Dünya Nijeryada tren istasyonunda bekleyen 32 kişi kaçırıldı
AFRİKA

Nijerya'da tren istasyonunda bekleyen 32 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın güneyinde bulunan Edo eyaletine bağlı Tom İkimi tren istasyonunda bekleyen yaklaşık 30 kişi, ellerinde makineli tüfekler taşıyan bir grup tarafından kaçırıldı.

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Haber Merkezi Reuters
Nijeryada tren istasyonunda bekleyen 32 kişi kaçırıldı
Tren istasyonu

Nijerya'da bir tren istasyonunda bekleyen yaklaşık 30 kişi silahlı bir grup saldırgan tarafından kaçırıldı. Saldırı, Afrika'nın en kalabalık ülkesinin neredeyse her köşesine yayılan ve Şubat ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hükümete meydan okuyan artan güvensizliğin son örneği.

Polis yaptığı açıklamada, yolcuların yakınlardaki Warri isimli yerleşim yerine giden bir treni beklerken, silahlı saldırganların Tom İkimi istasyonuna saldırdığını söyledi. İstasyon, eyalet başkenti Benin City'nin yaklaşık 111 km kuzeydoğusunda ve Anambra eyaleti sınırına yakın.

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