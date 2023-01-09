Nijerya'da tren istasyonunda bekleyen 32 kişi kaçırıldı

Nijerya'da bir tren istasyonunda bekleyen yaklaşık 30 kişi silahlı bir grup saldırgan tarafından kaçırıldı. Saldırı, Afrika'nın en kalabalık ülkesinin neredeyse her köşesine yayılan ve Şubat ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hükümete meydan okuyan artan güvensizliğin son örneği.

Polis yaptığı açıklamada, yolcuların yakınlardaki Warri isimli yerleşim yerine giden bir treni beklerken, silahlı saldırganların Tom İkimi istasyonuna saldırdığını söyledi. İstasyon, eyalet başkenti Benin City'nin yaklaşık 111 km kuzeydoğusunda ve Anambra eyaleti sınırına yakın.

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