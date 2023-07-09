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Dünya

Nikos Dendias: Türkiye'ye zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, iki ülke halklarının barışçıl birlikteliği için Türkiye'ye 'zeytin dalı' uzatmaya devam ettiklerini belirtti.

07:21 . 9/07/2023 Pazar
AA
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias yeni hükümet programına ilişkin mecliste düzenlenen görüşmelerde söz aldı. Dendias burada yaptığı konuşmada ülkesinin yeni dönemdeki savunma politikalarını değerlendirdi.

Önemli mesajlar verdi

Dendias, burada yaptığı konuşmalarda Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar vererek şunları söyledi: Komşu Türkiye'ye ilişkin şunu söyleyeyim ki halklarımızın barış içinde birlikte var oluşu için zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz. Biz bunu arzuluyoruz, Türk halkının da bunu arzuladığına inanıyoruz ve özellikle Türkiye'de yaşanan deprem afetinin ardından açılan fırsat penceresiyle komşumuzla ilişkilerde iyileşme öngörüyoruz.

"Yunanistan, silahlanma programlarına devam edecek"

Ülkesinin yeni dönemde de silahlanma programlarına hız vereceğini belirten Dendias, mali imkanları çerçevesinde Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu askeri malzeme ve araçların alınacağını kaydetti. Dendias, Yunanistan'ın bu çerçevede 24 Rafale savaş uçağına ve 3+1 Belharra sınıfı firkateyne sahip olurken 83 F-16 ve 37 F-16 Block 50'nin modernizasyonunun yapılacağını ve 20 F-35 savaş uçağının temin edileceğini anlattı. Yunanistan'ın 10 yıllık ekonomik kriz sürecinin silahlanma programlarında Türkiye'yi takip etmesini engellediğini belirten Dendias, silahlanmanın anlaşmazlıkların barışçıl çözümü için de gerekli olduğunu savundu. Ülkesinin Avrupa savunma sanayisiyle işbirliği yapabileceğini ve Avrupa fonlarından yararlanabileceğini dile getiren Dendias, Avrupa'daki silahlı kuvvetler ve üniversitelerle inovasyon işbirliği çalışmalarının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

#Yunanistan
#Nicos Dendias
#Türkiye
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