Nikos Dendias: Türkiye'ye zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz

Dendias, burada yaptığı konuşmalarda Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar vererek şunları söyledi: Komşu Türkiye'ye ilişkin şunu söyleyeyim ki halklarımızın barış içinde birlikte var oluşu için zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz. Biz bunu arzuluyoruz, Türk halkının da bunu arzuladığına inanıyoruz ve özellikle Türkiye'de yaşanan deprem afetinin ardından açılan fırsat penceresiyle komşumuzla ilişkilerde iyileşme öngörüyoruz.