Dünya Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
AVRUPA

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü üç bilim insanı Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı.

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Haber Merkezi AA
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
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Dünyanın en prestijli ödülleri olan Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor. Dün, tıp dalında büyük ödülün kazananı açıklanırken bugün ise bu Nobel Fizik Ödülü açıklandı. Bu yılki ödül 3 bilim insanı arasında paylaşıldı. Ödülün yarısı Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann’a verilirken ödülün diğer yarısı ise Giorgio Parisi’ye verildi.

“İKLİM MODELLERİNİN TEMELİNİ ATTI”

2021 Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan Manabe’nin çalışmalarının atmosferdeki karbondioksitin Dünya’nın yüzeyindeki sıcaklığı nasıl artırdığını gözler önüne serdiği belirtildi. Manabe’nin çalışmalarının şu an kullanılan iklim modellerinin temeli olduğu kaydedildi. Ödülü Manabe ile paylaşan Hasselmann hakkında ise, “Nobel Ödülü kazanan Hasselmann, iklim ve hava durumu arasındaki bağlantıyı kuran modeli yarattı. Onun metodu atmosferin ısısının artmasının insanların yaydığı karbondioksit olduğunu ortaya koydu” açıklaması yapıldı.

“BU KEŞİF BİRÇOK ALANDA KULLANILDI”

Parisi hakkındaki açıklamada ise, “1980 civarında, Parisi, düzensiz karmaşık materyaller arasında gizli bir düzen keşfetti. Onun keşfi, karmaşık sistemler teorisine büyük katkılarda bulundu. Bu keşif sayesinde sadece fizikte değil, matematik, biyoloji, nörobilim ve makine öğrenimi gibi alanlarda birçok şeyi öğrenmemizi sağladı” denildi.

  • 10 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 10 milyon TL) para ödülünün yarısının 1931’de dünyaya gelen Japon Manabe ve aynı yıl Almanya’da doğan Hasselmann’a verileceği belirtildi. Ödülün diğer yarısının ise 1948 yılında Roma’da doğan Profesör Parisi’ye verileceği kaydedildi.

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