Normalleşme sonrası BAE'den İsrail'e ilk ziyaret

BAE, Bahreyn ve İsrail arasındaki normalleşme anlaşması Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasından sonra bugün ilk kez İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirilecek. İki bakanın da yer aldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir heyet resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gidecek.

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EKONOMİ VE MALİYE BAKANI GİDİYOR

BAE Ekonomi ve Maliye Bakanı'nın öncülük ettiği heyet resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gidiyor.

Heyetin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve Maliye Bakanı Yisrael Katz ile görüşeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz ay imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından BAE'den İsrail'e yapılacak ilk üst düzey resmi ziyarette iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için bir dizi anlaşmanın imzalanacağı kaydedildi.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.