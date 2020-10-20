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Dünya Normalleşme sonrası BAEden İsraile ilk ziyaret
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Normalleşme sonrası BAE'den İsrail'e ilk ziyaret

Eylül ayında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümet temsilcileri, İsrail'e ilk resmi ziyaretini bugün gerçekleştiriyor. BAE heyeti, İsrail ile iki taraf arasında ticari seferlerin kolaylaştırılması için de bir dizi anlaşma imzalayacak.

Haber Merkezi AA
BAE, Bahreyn ve İsrail arasındaki normalleşme anlaşması Beyaz Saray'da imzalanmıştı.
BAE, Bahreyn ve İsrail arasındaki normalleşme anlaşması Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasından sonra bugün ilk kez İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirilecek. İki bakanın da yer aldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir heyet resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gidecek.

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EKONOMİ VE MALİYE BAKANI GİDİYOR

BAE Ekonomi ve Maliye Bakanı'nın öncülük ettiği heyet resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gidiyor.

Heyetin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve Maliye Bakanı Yisrael Katz ile görüşeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz ay imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından BAE'den İsrail'e yapılacak ilk üst düzey resmi ziyarette iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için bir dizi anlaşmanın imzalanacağı kaydedildi.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

İhanet anlaşması imzalandı
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İhanet anlaşması imzalandı
İsrail, Bahreyn ve BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) arasında Arap dünyasının ihanet anlaşması olarak isimlendirdiği anlaşma dün Beyaz Saray'da imzalandı. Trump anlaşma için 'Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız' dedi.


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