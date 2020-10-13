Normalleşmede yeni adım: Bahreyn ile İsrail arasında deniz yolu hattı açılıyor

Bahreyn’in İsrail ile ilişkileri normalleştirme kapsamında iki ülke arasında deniz yolu hattı faaliyete geçecek.
Alınan bilgilere göre ilk Bahreyn kargo gemisi yakında Bahreyn'deki Halife Bin Selman Limanı'ndan İsrail'in Hayfa Limanı'na gidecek.
BAE DE GEMİ GÖNDERDİ
MSC Israel şirketinin Genel Müdürü Edni Simkin konuyla ilgili , “Bahreyn'de liman ve deniz taşımacılığı alanındaki üst düzey yetkililer, İsrail ile iş birliğini geliştirmeye büyük ilgi gösteriyor.” şeklinde konuştu.
Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) de dün Hayfa Limanı'na ilk kargo gemisi ulaşmıştı.
ANLAŞMA NASIL OLDU?
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.