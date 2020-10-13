Normalleşmede yeni adım: Bahreyn ile İsrail arasında deniz yolu hattı açılıyor İsrail ve Bahyren normalleşmesinde yeni adımlar atılıyor. İki ülke arasında yapılan anlaşmalar kapsamında Bahreyn'in ilk kargo gemisi önümüzdeki günlerde Hayfa Limanı'na yük taşıyacak.

Haber Merkezi 13 Ekim 2020, 13:32 Son Güncelleme: 13 Ekim 2020, 13:50 AA