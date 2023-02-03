Norveç Almanya'dan 54 yeni nesil Leopar 2 tankı almayı planlıyor

Norveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Norveç, başlangıçta 54 tank almak istiyor ama bunlara ilave 18 tank alımına da açık ve bunları 2031'e kadar kademeli olarak silahlı kuvvetlerin envanterine kazandırmayı planlıyor." ifadesi kullanıldı.









Açıklamada, ilk sevkiyatların 2026'da yapılacağı ve bunun Norveç'in savunma kapasitesini güçlendirme adımı olduğu kaydedildi.