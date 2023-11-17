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Dünya

Norveç Parlamentosu'nda kabul edildi: Filistin devletini tanımaya hazırız

Norveç'te hükûmetin bağımsız bir Filistin devletini tanımaya "hazır olunması" çağrısına yönelik teklifini Parlamentonun büyük çoğunluğu kabul etti.

09:57 - 17/11/2023 Cuma
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Norveç basınında yer alan haberlere göre, hükûmet, Parlamentoda bağımsız bir Filistin devletinin tanımaya "hazır olunmasına" ilişkin teklif sundu.


Teklifte, hükumetin "herhangi bir nihai barış anlaşmasına bağlı olmamak üzere barış süreci üzerinde olumlu bir etkisi olduğunda bağımsız bir Filistin devletinin koşulsuz tanınması" çağrısında bulunduğu kaydedildi.


Öte yandan, Parlamentodaki partilerin büyük çoğunluğunun kabul ettiği teklifte, Filistin devletinin "hemen tanınmayacağı" ifade ediliyor.


#Filistin
#Norveç
#İsrail
30 dakika önce
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