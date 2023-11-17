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İşgalci İsrail SİHA'larını konuşlandırdı: İki Filistinli hayatını kaybetti 3'ü ağır yaralandı

İsrail ordusu, gece saatlerinden beri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına onlarca askeri araçla baskın düzenliyor. Cenin kentine farklı noktalardan giriş yapan İsrail askerleri İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına aldı.

09:23 - 17/11/2023 Cuma
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda, iki Filistinli öldü, 3'ü ağır yaralandı.


Filistin devlet televizyonu, "İşgal güçlerinin Cenin Kampı'nda silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralandı" bilgisini paylaştı.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail ordusunun onlarca askeri araç, buldozer, helikopter ve SİHA'larla Cenin kenti ve kampına gece saatlerinden beri düzenlediği baskın hala devam ediyor.


İsrail ordusu kente birçok yönden saldırı düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı.


İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara karşı çıkan Filistinlilere gerçek mermi ve yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.



İsrail askerleri Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ni kuşattı


Cenin kentine onlarca askeri araçla farklı noktalardan giriş yapan İsrail askerleri İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına aldı.


Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'ne baskın düzenlediğini ve Filistin Kızılayına ait ambulans ekiplerini hastane önünde yaklaşık bir saattir gözaltında tuttuğu ifade edildi.


Açıklamada, İsrail güçlerinin bazı sağlık görevlilerini hastaneyi boşaltmaya zorladıktan sonra gözaltına aldığı belirtildi.


Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin hastaneyi kuşatarak, çalışanların hastaneyi derhal terk etmelerini istedi ancak bazı görevli doktorlar bu talebi reddetti.


Sosyal medyada da bir çok hesap İbni Sina Hastanesi'ni kuşatan İsrail askerlerinin silah zoruyla acil serviste çalışan sağlık görevlilerini elleri havada bir şekilde çıkartıp, çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı görüntüleri paylaştı.


Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.


İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de düzenlediği baskınlarda, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Gazze yeni Srebrenitsa
Gazze yeni Srebrenitsa

40 günü aşkın süredir, işgalci güç İsrail’in Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi hedef alan katliam ve tam ablukası aralıksız devam ediyor. Birleşmiş Milletler’in verdiği rakamlara göre bir milyonun üzerinde Filisitinli işgalci gücün saldırıları sonucu yerlerinden edilmiş durumda. Çoğu kadın ve çocuk can kaybı 12 bine yaklaşırken, uygulanan abluka nedeniyle yüz binler temiz suya, gıdaya ve yakıta ulaşamıyor. Gazze’deki binaların yarısı İsrail bombaları sonucu oturulamaz durumda. Birçok uzman ve yetkili yaşananları “insanlık suçu” ve “soykırım” olarak nitelendiriyor. Gazze’deki katliamlar ve abluka, 1992-1995 yılları arasında yaşanan Srebrenitsa Soykırımı ve Saraybosna kuşatmasıyla büyük benzerlikler taşıyor. Konuyu, ailesi ve arkadaşlarından pek çok kişiyi Sırpların toplama kamplarında ya da katliamlarında kaybeden Bosnalı gazeteci ve aktivist Refik Hodzic ile konuştuk. Hodzic, İsrail’in eylemlerinin, işledikleri “soykırım” suçu nedeniyle mahkum edilen Sırp yetkililer ile büyük benzerlikler taşıdığını belirtirken, yaşanan süreçte Batılı ülkeler ile diğer ülkelere farklı uygulanan kurallara işaret etti.

#Batı Şeria
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