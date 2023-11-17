İşgalci İsrail SİHA'larını konuşlandırdı: İki Filistinli hayatını kaybetti 3'ü ağır yaralandı

40 günü aşkın süredir, işgalci güç İsrail’in Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi hedef alan katliam ve tam ablukası aralıksız devam ediyor. Birleşmiş Milletler’in verdiği rakamlara göre bir milyonun üzerinde Filisitinli işgalci gücün saldırıları sonucu yerlerinden edilmiş durumda. Çoğu kadın ve çocuk can kaybı 12 bine yaklaşırken, uygulanan abluka nedeniyle yüz binler temiz suya, gıdaya ve yakıta ulaşamıyor. Gazze’deki binaların yarısı İsrail bombaları sonucu oturulamaz durumda. Birçok uzman ve yetkili yaşananları “insanlık suçu” ve “soykırım” olarak nitelendiriyor. Gazze’deki katliamlar ve abluka, 1992-1995 yılları arasında yaşanan Srebrenitsa Soykırımı ve Saraybosna kuşatmasıyla büyük benzerlikler taşıyor. Konuyu, ailesi ve arkadaşlarından pek çok kişiyi Sırpların toplama kamplarında ya da katliamlarında kaybeden Bosnalı gazeteci ve aktivist Refik Hodzic ile konuştuk. Hodzic, İsrail’in eylemlerinin, işledikleri “soykırım” suçu nedeniyle mahkum edilen Sırp yetkililer ile büyük benzerlikler taşıdığını belirtirken, yaşanan süreçte Batılı ülkeler ile diğer ülkelere farklı uygulanan kurallara işaret etti.